Ezio Greggio ha una fidanzata nuova, il comico visto con l’influencer colombiana Nataly Ospina

La storia d’amore tra il conduttore di Striscia La Notizia e l’influencer colombiana accende i riflettori. Scopri chi è Nataly Ospina e i dettagli della loro relazione

Ezio Greggio, volto storico di Striscia La Notizia, torna sotto i riflettori, ma questa volta non per la sua carriera televisiva, bensì per la sua vita sentimentale. Il conduttore 70enne ha infatti una nuova compagna: si tratta di Nataly Ospina, una popolare foodblogger colombiana di 35 anni che ha conquistato il cuore del comico e l’attenzione dei media.

Originaria di Medellín, Nataly Ospina è diventata una vera e propria star dei social grazie al suo stile unico che unisce gastronomia e sensualità. Con oltre 900mila follower su Instagram, Nataly è seguita per i suoi contenuti che mescolano ricette appetitose e uno storytelling visivamente accattivante, dove il cibo si intreccia con la sua bellezza naturale.

La relazione con Ezio Greggio è stata confermata dal settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato una foto dei due insieme, mano nella mano. Sebbene fossero già stati avvistati in pubblico durante gli eventi mondani, come il Monte-Carlo Film Festival a dicembre, solo ora la loro storia è ufficialmente sotto i riflettori.

Un nuovo capitolo dopo Romina Pierdomenico

La relazione tra Greggio e Nataly arriva a due anni dalla fine della sua lunga storia d’amore con Romina Pierdomenico, durata cinque anni. Nonostante la rottura, Greggio ha sottolineato come il rapporto con Romina si sia trasformato in una bella amicizia. Anche in quella relazione, la differenza d’età era evidente: Romina, oggi 31enne, era molto più giovane del conduttore.

Con Nataly, la situazione si ripete: Greggio ha recentemente compiuto 70 anni, mentre la sua nuova compagna ne ha 35, esattamente la metà. Tuttavia, questa differenza non sembra rappresentare un ostacolo per la coppia, che appare serena e affiatata.

Ezio Greggio nonno e padre felice

Oltre alla sua nuova relazione, Ezio Greggio sta vivendo un periodo ricco di emozioni anche sul fronte familiare. A dicembre è diventato nonno del piccolo Leone, nato dalla relazione tra suo figlio Giacomo Greggio e Shereen Doummar. Come se non bastasse, pochi giorni dopo, l’altro figlio dell’attore, Gabriele Greggio, ha coronato il suo amore sposando Carla Ballerio.

La relazione tra Ezio Greggio e Nataly Ospina continua a far parlare di sé, non solo per i dettagli romantici ma anche per l’interesse mediatico che li circonda. I fan del conduttore e gli appassionati di gossip sono curiosi di vedere come evolverà questa storia d’amore.