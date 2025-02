Sofia Goggia perde l’equilibrio a 120 all’ora durante l’ultima discesa libera: “Che spavento, sono stata fortunata”

La sciatrice italiana Sofia Goggia è protagonista di una caduta spettacolare a Saalbach, ma il suo spirito indomito la porta a sfiorare il podio.

È stata una giornata di emozioni forti per Sofia Goggia, la campionessa bergamasca che, durante l’ultima prova di discesa libera, è caduta a ben 120 chilometri orari. Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze gravi, ma fortunatamente la sciatrice azzurra ne è uscita illesa. Nonostante l’impatto, Goggia ha dimostrato ancora una volta il suo straordinario carattere, chiudendo al quarto posto il Super G.

“Sto bene, ma non è bello cadere a queste velocità”, ha dichiarato Sofia poco dopo la gara, lasciando trasparire un misto di sollievo e determinazione.

La caduta spettacolare nella discesa libera di Saalbach

L’incidente è avvenuto durante la parte finale della pista di Saalbach, quando Sofia ha affrontato un salto particolarmente impegnativo. L’atterraggio non è stato perfetto e, complice una posizione sbilanciata, la caduta è diventata inevitabile. Una scena spettacolare che ha sollevato una grande nube di neve e fatto temere il peggio.

Nonostante il colpo subito al fianco, Goggia si è rialzata rapidamente, ha verificato le sue condizioni fisiche e ha deciso di continuare fino al traguardo. “Ho rischiato su quel salto, ho saltato storta e mi è andata bene che non sia successo nulla di grave”, ha raccontato la sciatrice con la sua solita franchezza.

“Non è bello cadere a 120 km/h”, ma Sofia non si arrende

La paura c’è stata, ma Sofia Goggia ha saputo gestire la situazione con il coraggio che la contraddistingue. “Sono atterrata e sono riuscita a mettermi sul fianco. È una pista dove non sono mai riuscita a esprimere il meglio di me”, ha spiegato l’azzurra, aggiungendo che continuerà a studiare la pista al video per migliorare le sue prestazioni.

Le sue parole riflettono una determinazione incrollabile: “Mi dispiace per l’errore, ma posso solo imparare da questa esperienza”. Anche se lontana dal podio, Sofia ha dimostrato ancora una volta di essere una delle protagoniste assolute del circo bianco.

Un palmares da sogno e un obiettivo ancora da raggiungere

Con due medaglie mondiali già conquistate – un argento e un bronzo – Sofia Goggia punta ora alla medaglia d’oro, l’unico grande trofeo che manca nella sua straordinaria carriera. Il quarto posto nel Super G è stato certamente una beffa per l’azzurra, ma le sue speranze sono tutte rivolte verso la discesa libera, la specialità in cui eccelle.

La caduta a Saalbach non ha fatto altro che rafforzare la sua determinazione. Sofia continua a dimostrare che, anche di fronte alle difficoltà più grandi, è possibile rialzarsi e guardare avanti con fiducia. E chissà che proprio questa esperienza non le dia lo slancio per raggiungere nuovi traguardi nei prossimi appuntamenti mondiali.