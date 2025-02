Alessia Marcuzzi: «Ero in un negozio quando mi ha telefonato Carlo Conti. Io e le compagne dei miei ex siamo alleate. Bianca Balti? È speciale»

Alessia Marcuzzi, futura co-conduttrice del Festival di Sanremo, racconta l’emozione della chiamata di Carlo Conti, la sua passione per il Festival e le sue opinioni sul mondo della musica.

Alessia Marcuzzi, 52 anni, è pronta per un’avventura unica: la co-conduzione dell’ultima serata del Festival di Sanremo. Quando Carlo Conti l’ha contattata, Alessia non riusciva a credere alla notizia. In un’intervista a Repubblica, ha confessato di aver dovuto contenere le sue urla di gioia, cercando di non attirare l’attenzione delle persone in un negozio. “Quando ho saputo che sarei diventata co-conduttrice, ho chiamato Fiorello. Mi ha detto di essere me stessa e che andrà tutto bene. Speriamo”, ha raccontato.

Il legame di Alessia con Sanremo è profondo. Da sempre appassionata del Festival, ogni anno si riuniva con la sua famiglia per guardare la finale e dare i suoi voti. Quest’anno, però, sarà lei a trovarsi sul palco dell’Ariston. Alessia sarà affiancata da Carlo Conti e Alessandro Cattelan, con il supporto di suo figlio Tommaso e la madre. “Mi mancherà un pezzo di casa”, ha detto Alessia, ricordando i bei momenti passati a casa mentre guardava la finale. “Sarei tentata di andare in platea, distribuire i bigliettini e dire: votate”.

Ma Alessia non è solo un’amante della musica, ma anche della famiglia. Durante l’intervista, ha parlato di sua figlia Mia, che si è preoccupata subito di incontrare Tony Effe, un artista controverso per i contenuti delle sue canzoni. Alessia ha risposto con la sua tipica saggezza, chiarendo che non bisogna giudicare un artista solo per le sue parole, e ricordando l’incontro di Raffaella Carrà con Eminem nel 2001, un altro esempio di come l’apparenza possa ingannare.

Inoltre, Alessia Marcuzzi ha mostrato una grande ammirazione per Bianca Balti, modella di 40 anni, che si esibirà sul palco del Festival. “La ammiro per il coraggio e l’autoironia”, ha detto Alessia, esprimendo entusiasmo per vedere la modella, che sta affrontando una battaglia contro il cancro, salire sul palco.

Per quanto riguarda la sua vita personale, Alessia ha sottolineato di non essere innamorata in questo momento della sua vita. “In un uomo cerco serenità e protezione”, ha dichiarato. Ha anche parlato della sua “famiglia allargata”, unita da un legame speciale con le mogli dei suoi ex, Gaia e Wilma. “La famiglia la teniamo insieme noi donne”, ha detto, rivelando la bellezza della loro coalizione, sempre sostenuta da intelligenza e condivisione.

Alessia si prepara a vivere un’esperienza indimenticabile a Sanremo, dove il suo carisma e il suo spirito si uniranno a quelli degli altri protagonisti del Festival.