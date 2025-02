Anziana vittima di abusi dalla badante, il figlio scopre i lividi e installa telecamere nascoste

Un’anziana di 83 anni vittima di maltrattamenti fisici e psicologici nella sua casa. L’intervento del figlio e le telecamere nascoste rivelano l’orrore.

Per mesi, una donna di 83 anni ha vissuto un vero e proprio incubo all’interno delle mura della sua abitazione. La persona incaricata di prendersi cura di lei, una badante di 59 anni, si è invece trasformata nella sua aguzzina. Solo grazie al coraggio e alla prontezza del figlio, la verità è venuta a galla e l’anziana ha potuto essere finalmente salvata da una situazione insostenibile.

Il figlio dell’anziana, insospettito dai lividi e dalle ecchimosi che continuavano a comparire sul corpo della madre, ha deciso di indagare. Dopo aver raccolto prove concrete e ascoltato le testimonianze dei vicini, si è recato dai carabinieri della Stazione Reggio Calabria Principale per denunciare i sospetti maltrattamenti. Da quel momento, le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine che ha portato alla scoperta di una realtà agghiacciante.

Grazie all’installazione di telecamere nascoste, è stato possibile documentare i soprusi subiti dall’anziana. Le immagini hanno mostrato scene di spinte, strattonamenti, imboccature forzate di cibo e atteggiamenti altamente aggressivi da parte della badante, ai quali la donna non aveva alcuna possibilità di opporsi. Purtroppo, a causa della sua condizione, l’anziana non era stata in grado di denunciare autonomamente quanto stava accadendo.

Di fronte all’evidenza dei fatti, il giudice per le indagini preliminari ha emesso un provvedimento immediato: l’allontanamento della badante dall’abitazione e il divieto assoluto di avvicinarsi alla vittima. Questo provvedimento si è rivelato fondamentale per garantire la sicurezza e la tranquillità dell’anziana, che ora potrà finalmente tornare a vivere senza paura.

Le immagini registrate dalle telecamere si sono rivelate decisive per l’allontanamento della 59enne, ma altrettanto importante è stata la prontezza del figlio nel notare i segnali di violenza e nel raccogliere prove prima di rivolgersi alle autorità. Anche i vicini di casa hanno avuto un ruolo cruciale, fornendo testimonianze che hanno confermato gli atteggiamenti violenti della badante.

Quello che è emerso dalle riprese è un quadro desolante: la dignità e la salute della donna venivano costantemente calpestate attraverso comportamenti illeciti e inaccettabili. Questo caso sottolinea quanto sia importante prestare attenzione ai segnali di disagio fisico o psicologico nelle persone più fragili, come gli anziani.

Ora, grazie all’intervento delle forze dell’ordine e al coraggio del figlio, questa storia ha trovato una conclusione positiva. Tuttavia, rimane un monito per tutti: non bisogna mai ignorare i segnali di abuso o maltrattamento, perché anche un piccolo gesto può fare la differenza nella vita di chi non può difendersi da solo.