Ernia diventerà papà a luglio, la compagna Valentina Cabassi è incinta e rivela il sesso del bambino: “Sono al settimo cielo”

Il rapper Ernia e la compagna Valentina Cabassi annunciano l’arrivo di una bambina a luglio: scopri tutti i dettagli sulla loro emozionante storia d’amore.

Il rapper Ernia, all’anagrafe Matteo Professione, e la sua compagna Valentina Cabassi stanno per vivere uno dei momenti più emozionanti della loro vita: diventeranno genitori! La coppia ha condiviso la lieta notizia sui social, rivelando che aspettano una bambina. Con grande entusiasmo, Ernia ha ironizzato sull’arrivo della piccola scrivendo: “Fuori a luglio”, accompagnando il messaggio con un fiocco rosa, simbolo del sesso del bebè.

La notizia della gravidanza è stata accolta con calore dai fan, grazie ai post e ai video pubblicati su Instagram. In uno scatto, Ernia ha mostrato il pancione appena accennato di Valentina, mentre lei ha condiviso un tenero video che ripercorre il momento in cui ha comunicato al rapper di essere incinta. Non solo: il video mostra anche le reazioni commosse dei loro cari alla notizia. Con un tocco di dolcezza, Valentina ha indossato un reggiseno rosa per rivelare alle sue amiche che la coppia aspetta una bambina. Nel suo post, ha scritto: “Mamma e papà, mi esplode il cuore, non vediamo l’ora di conoscerti”, esprimendo tutta la sua gioia per questa nuova avventura.

L’incontro da film che ha dato inizio alla loro storia

La relazione tra Ernia e Valentina sembra uscita da una sceneggiatura romantica. A raccontare come tutto è iniziato è stata proprio Valentina durante un’intervista al podcast di Luca Gervasi. “Non lo conoscevo, non ero una sua fan e non lo ascoltavo,” ha confessato. Tuttavia, durante un evento a cui entrambi hanno partecipato, è bastato uno sguardo per accendere la scintilla. “Mi sono girata verso di lui e lui si è girato verso di me. Ci siamo guardati ed è stato come dire: basta, è lui.”

Valentina ha poi deciso di prendere l’iniziativa e scrivergli. “Gli ho chiesto di andare a bere qualcosa e da lì è iniziato tutto,” ha raccontato. Anche Ernia ha ammesso che, se lei non avesse fatto il primo passo, avrebbe trovato comunque un modo per incontrarla di nuovo. “Secondo me ci saremmo incrociati altre volte,” ha detto il rapper, confermando quanto fosse destino che le loro strade si incrociassero.

Una nuova avventura da vivere insieme

Ora, con l’arrivo della loro bambina, la coppia si prepara a iniziare un nuovo capitolo della loro vita insieme. La dolce attesa è stata accolta con entusiasmo non solo dai fan del rapper ma anche dagli amici più stretti della coppia. L’annuncio sui social e le emozioni condivise hanno reso questa notizia ancora più speciale, dimostrando quanto siano uniti e pronti ad affrontare questa nuova avventura come futuri genitori.