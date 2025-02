Flavia Vento: “Rischiavo di diventare alcolista, la preghiera mi ha salvata. Sogno di conoscere Fedez”

Flavia Vento ha recentemente aperto il suo cuore durante un’intervista nel programma Storie di donne al Bivio, condotto da Monica Setta. La showgirl, che da anni è un volto noto del mondo dello spettacolo, ha svelato aspetti inediti della sua vita privata e professionale. Tra confessioni toccanti e momenti di leggerezza, Flavia ha parlato della sua rinascita personale e di un desiderio che potrebbe sorprendere molti: conoscere Fedez.

La battaglia contro l’alcol e il potere della fede

Flavia non ha mai nascosto il suo lato spirituale, anzi, lo considera una parte fondamentale della sua identità. Durante l’intervista, ha raccontato un episodio che ha segnato profondamente la sua vita: “Credo nei miracoli, perché io ne ho vissuto uno davvero grande. Dieci anni fa bevevo una bottiglia di vino al giorno e stavo scivolando verso l’alcolismo. Ho pregato la Madonna e, grazie alla mia fede, ho smesso di bere”.

Questa esperienza l’ha trasformata in una persona più consapevole e determinata, pronta a condividere il suo percorso per ispirare chi sta vivendo momenti difficili. Nonostante le sfide affrontate, Flavia non esclude un ritorno alla televisione: “Se mi chiamassero per un reality, volerei subito all’Isola dei Famosi”. Una dichiarazione che lascia intendere che, nonostante il passato turbolento, la showgirl è pronta a rimettersi in gioco.

Flavia Vento e il sogno di incontrare Fedez

Tra le rivelazioni che hanno fatto discutere c’è anche il cambiamento nel suo approccio all’amore. Per anni, Flavia ha scelto di mantenere un voto di castità, ma oggi si sente pronta a vivere una storia romantica con la persona giusta. Dopo la delusione legata al suo sogno impossibile di conquistare Tom Cruise, la showgirl ha ammesso di avere un nuovo obiettivo: conoscere Fedez.

“Tom Cruise? Rimane un sogno nel cassetto, ma ora voglio incontrare Fedez. L’ho visto a un evento e ho capito che potrebbe piacermi. Un amico mi ha promesso di organizzare un incontro, e spero succeda presto. Voglio innamorarmi seriamente”, ha dichiarato Flavia con entusiasmo.

Un nuovo capitolo per Flavia Vento

Oggi, Flavia si definisce una persona completamente diversa rispetto al passato. Con una nuova consapevolezza e una voglia di vivere più intensa, guarda al futuro con ottimismo. Il desiderio di trovare l’amore e la possibilità di tornare in televisione rappresentano per lei una vera rinascita.

La sua storia è quella di una donna che ha affrontato le sue fragilità con coraggio, trovando nella spiritualità e nella forza interiore le risorse per cambiare vita. E chissà, magari il prossimo capitolo della sua storia includerà proprio quell’incontro tanto atteso con Fedez.

