Il video che smaschera i ladri a Roma: la tecnica del filo di colla sul portone di casa

Una nuova tecnica di furto si sta diffondendo nelle città italiane, e potrebbe passare inosservata a molti. Si tratta del cosiddetto “trucco della colla”, un sistema semplice ma efficace utilizzato dai ladri per individuare appartamenti vuoti e pianificare i loro colpi. Questo stratagemma è stato recentemente documentato in un video condiviso sui social, sollevando preoccupazioni tra i residenti e le forze dell’ordine.

Come funziona il trucco della colla

Il meccanismo è tanto banale quanto inquietante: i ladri applicano un sottile filo di colla sul portone o sulla serratura di un appartamento. Se, al loro ritorno dopo qualche giorno, la colla risulta ancora intatta, significa che nessuno ha aperto la porta e che l’appartamento è probabilmente vuoto. Questo diventa il segnale per tentare l’effrazione.

Nel video pubblicato da una residente sul gruppo Facebook “Sei di Marconi se…”, si vede chiaramente un ragazzo aggirarsi tra le porte di un pianerottolo, applicando la colla su diverse serrature. “Ha messo la colla in tutte e quattro le scale”, spiega chi ha condiviso le immagini, registrate tramite uno spioncino elettronico.

Le autorità hanno preso molto sul serio questa segnalazione. La Polizia di Stato ha dichiarato: “Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di tentativi di furto in casa legati a questa tecnica. Se notate della colla sulla serratura del vostro appartamento, è fondamentale fare attenzione e contattarci immediatamente”. Questo metodo non solo permette ai malviventi di capire se qualcuno è in casa, ma aumenta anche il rischio per chi lascia la propria abitazione incustodita per lunghi periodi.

Un caso risolto grazie alla prontezza dei residenti

Non è la prima volta che si sente parlare di questa tattica. Già a gennaio, due giovani georgiani di 23 e 24 anni sono stati arrestati mentre utilizzavano lo stesso stratagemma in un palazzo situato tra Talenti e Bufalotta, a Roma. In quell’occasione, due poliziotti residenti nello stabile hanno notato qualcosa di sospetto al loro rientro serale. Dopo aver sentito strani rumori, hanno immediatamente chiamato i rinforzi e sono riusciti a bloccare i malviventi con l’aiuto dei colleghi.

Come proteggersi da questa tecnica

Per evitare di cadere vittima di questo trucco subdolo, è importante adottare alcune precauzioni:

Controllate regolarmente la vostra serratura o il portone d’ingresso per verificare la presenza di colla o altri segni sospetti.

o altri segni sospetti. Installate strumenti di sorveglianza come spioncini elettronici o videocamere.

o videocamere. Informate i vicini se notate movimenti strani nel palazzo e mantenete una comunicazione attiva con loro.

In caso di dubbio, contattate subito le forze dell’ordine per segnalare eventuali anomalie.

La sicurezza della propria casa è una priorità, soprattutto in un periodo in cui i ladri sembrano sviluppare tecniche sempre più sofisticate per aggirare le difese delle abitazioni. Tenete alta l’attenzione e non sottovalutate mai segnali che potrebbero sembrare insignificanti.