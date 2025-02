Ora o mai più 2025: risultati e classifica del quinto episodio

La quinta puntata di “Ora o Mai Più”, andata in onda sabato 8 febbraio su Rai1, ha regalato al pubblico una serata ricca di emozioni e colpi di scena. A dominare la competizione è stato Pierdavide Carone, che con due esibizioni di altissimo livello è riuscito a conquistare la vetta della classifica, totalizzando ben 18 punti.

Pierdavide Carone: un trionfo costruito su talento e emozione

Il cantante, accompagnato dalla leggendaria Gigliola Cinquetti, ha aperto la serata con una toccante interpretazione de “La Donna Cannone”. Ma è stato nella seconda manche, dedicata ai brani di Sanremo, che Pierdavide ha davvero lasciato il segno, portando sul palco una straordinaria versione di “Fai Rumore” di Diodato. Le sue performance hanno stregato il pubblico e i giudici, assicurandogli il primo posto in classifica.

La classifica finale della puntata

Dietro a Pierdavide Carone si è piazzato Valerio Scanu, che con 14 punti ha dimostrato ancora una volta il suo talento. Ecco la classifica completa della serata:

Pierdavide Carone : 18 punti

: 18 punti Valerio Scanu : 14 punti

: 14 punti Carlotta : 12 punti

: 12 punti Loredana Errore : 10 punti

: 10 punti Pago : 9 punti

: 9 punti Antonella Bucci : 8 punti

: 8 punti Matteo Amantia : 6 punti

: 6 punti Anonimo Italiano: 2 punti

Una serata che ha emozionato il pubblico

Il format di “Ora o Mai Più” si conferma un successo, capace di riportare sotto i riflettori artisti che hanno segnato la musica italiana. La puntata dell’8 febbraio ha messo in evidenza non solo le doti vocali dei concorrenti, ma anche l’importanza delle collaborazioni con i grandi nomi della musica, come Gigliola Cinquetti.

Chi ha vinto la sfida degli ascolti?

Mentre Pierdavide Carone vinceva sul palco, la competizione tra i programmi del sabato sera si faceva altrettanto accesa. Gli ascolti tv dell’8 febbraio hanno visto sfidarsi “Ora o Mai Più” e il celebre programma “C’è Posta per Te”. Quale dei due avrà conquistato più telespettatori?