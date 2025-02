Simona riscopre il nonno su Google Maps: un viaggio nel tempo al 2008

Una semplice immagine di Google Street View può diventare una finestra sul passato, risvegliando ricordi e emozioni. Ecco come è successo a Simona.

La foto è sfocata, i contorni sono poco definiti e le luci e le ombre non spiccano. Nulla a che vedere con la qualità delle immagini scattate dagli smartphone moderni. Eppure, questa fotografia risale al lontano novembre 2008 ed è diventata virale solo di recente, grazie alla pubblicazione di un profilo chiamato Simona Roselli.

Simona non è una star dei social, né un’influencer con milioni di follower. Il suo profilo sembra essere quello di una persona comune. Ma la foto condivisa, accompagnata da un breve video, ha raggiunto quasi tre milioni di visualizzazioni e collezionato ben 534.000 like. Il motivo? Proviene da Google Street View, il servizio di Google Maps che ci permette di esplorare le strade del mondo come se fossimo lì in prima persona.

Un viaggio nel passato grazie a Google Street View

Oggi Simona è adulta, ha terminato le scuole superiori da un anno e sta affrontando una nuova fase della sua vita. Tuttavia, le immagini di Street View raccontano un’altra storia: un pomeriggio ordinario del 2008, quando era ancora una bambina che tornava dall’asilo in sella a una bici guidata dal nonno.

Questa è la descrizione che accompagna il video:

“Su Google Maps è ancora Novembre 2008. E io e mio nonno stiamo tornando dall’asilo con la sua bici.”

Questo semplice momento quotidiano, immortalato per caso da una delle prime auto di Google Street View Italia, è riuscito a toccare il cuore di migliaia di persone.

Le storie nascoste nelle immagini di Street View

Non è la prima volta che le foto di Street View vengono utilizzate per raccontare storie personali. Nel 2019, Maggie Smith ha scritto un articolo per il New York Times, intitolato “Tracciando la fine del mio matrimonio su Google Maps”. In esso, ha descritto come le immagini catturate da Street View le abbiano permesso di rivivere tutte le fasi della sua relazione, dalla felicità iniziale fino alla separazione.

Le immagini di Street View, scattate principalmente dalla celebre Google Car, non vengono aggiornate regolarmente ovunque. In alcune aree, ci sono fotografie che risalgono a molti anni fa, mentre in altre, come nel centro di Milano, vengono aggiornate quasi ogni anno. Questo rende alcune immagini una vera e propria finestra sul passato, carica di significati personali e ricordi.

Come esplorare le vecchie foto su Google Street View

Vuoi anche tu scoprire vecchi ricordi o curiosità legate a un luogo? Il procedimento per accedere alle vecchie foto su Street View è semplice:

Cerca la strada che ti interessa su Google Maps e attiva la modalità Street View. Osserva in alto a sinistra: troverai la data in cui è stata scattata l’immagine visibile. Clicca sulla dicitura “See more dates” (o “Vedi altre date” in italiano). Scegli tra le fotografie disponibili, ognuna accompagnata dalla data di scatto.

Questo archivio non solo permette di esplorare il passato, ma in alcuni casi è stato persino utilizzato per risolvere vecchi casi di cronaca.