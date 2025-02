Alex Benedetti, morto il dj e dirigente di Virgin Radio: si è suicidato a Milano, negli uffici di via Turati

Alex Benedetti, storico dj e direttore di Virgin Radio, lascia un vuoto nel mondo della musica. Scopri i dettagli della sua tragica fine

Tragedia nel cuore di Milano: il mondo della musica e delle radio è in lutto per la scomparsa di Alex Benedetti, 53 anni, noto dj e direttore di Virgin Radio, l’emittente rock del Gruppo RadioMediaset. Benedetti è morto nel pomeriggio di ieri nel suo ufficio di via Turati. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il conduttore si sarebbe tolto la vita lanciandosi nel vuoto. Una lettera d’addio, ritrovata nel suo ufficio, sembrerebbe confermare l’ipotesi del suicidio, mentre le telecamere interne del palazzo avrebbero ripreso l’accaduto.

Chi era Alex Benedetti: un pioniere della musica e delle radio

Alex Benedetti, 53 anni, aveva dedicato tutta la sua vita alla musica. La sua carriera è iniziata prestissimo: a soli 13 anni lavorava già in discoteca, dimostrando una passione e un talento fuori dal comune. Negli anni ’80 si era affermato come figura di riferimento nel panorama dei dj italiani, ma è nel 1994 che arriva la vera svolta della sua carriera, quando entra a far parte di Radio Italia Network. Questa esperienza lo consacra come uno dei nomi più importanti del settore, trasformandolo in un punto di riferimento per gli appassionati di musica e per gli addetti ai lavori.

Nonostante il successo nel mondo delle radio, Benedetti non ha mai abbandonato la sua attività di dj, continuando a esibirsi e a condividere la sua passione per la musica con il pubblico. La sua dedizione e professionalità lo hanno reso una figura amata e rispettata da colleghi e fan.

Un vuoto incolmabile nel mondo della musica

La scomparsa di Alex Benedetti lascia un vuoto profondo nel panorama musicale italiano. La sua capacità di innovare, il suo amore per la musica rock e il suo impegno nel portare avanti progetti radiofonici di successo hanno segnato un’epoca. Virgin Radio, sotto la sua guida, è diventata un punto di riferimento per gli amanti del genere rock.

Oggi, il mondo della musica e delle radio si stringe attorno alla famiglia e agli amici di Alex Benedetti, ricordandolo non solo come un grande professionista, ma anche come una persona capace di ispirare chiunque avesse la fortuna di lavorare al suo fianco.