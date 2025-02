Bambina deceduta durante il parto, i genitori sporgono denuncia e un medico si toglie la vita tre giorni più tardi

Il dramma di un parto complicato, una denuncia dei genitori e un suicidio che lascia aperti molti interrogativi. Gli inquirenti indagano per fare chiarezza

Un grave episodio ha scosso la città di Brescia, dove un ginecologo di 39 anni si è tolto la vita pochi giorni dopo la morte di una neonata durante un parto complicato. Il medico, che era tra gli indagati a seguito della denuncia dei genitori, è stato trovato senza vita il 3 febbraio, a tre giorni dall’evento tragico.

Il parto risale al 31 gennaio ed è stato caratterizzato da un travaglio particolarmente lungo che si è concluso con la morte della piccola. I genitori della neonata hanno presentato una denuncia contro l’ospedale e i medici coinvolti, sostenendo che durante le procedure siano stati commessi degli errori. In particolare, si ipotizza un uso scorretto della ventosa ostetrica, un dispositivo utilizzato in alcuni casi per facilitare il parto.

La Procura di Brescia ha subito aperto un fascicolo d’indagine per accertare eventuali responsabilità. Tra gli indagati figurano gli operatori sanitari che hanno assistito al parto. Per fare luce sull’accaduto, i carabinieri del Nas procederanno al sequestro delle cartelle cliniche, al fine di analizzare ogni dettaglio delle procedure mediche effettuate.

Il suicidio del ginecologo: un gesto che lascia domande aperte

Tre giorni dopo il parto, il ginecologo coinvolto nella vicenda è stato trovato privo di vita in provincia di Trento. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe buttato da un ponte. Non sono stati rinvenuti messaggi di addio, e al momento non vi è certezza che il suo gesto sia direttamente collegato alla vicenda del parto. Tuttavia, la tempistica ravvicinata tra i due eventi ha sollevato numerosi interrogativi.

Gli inquirenti stanno cercando di capire se ci siano collegamenti diretti tra il suicidio del medico e la denuncia presentata dai genitori della neonata. La pressione psicologica derivante dall’indagine potrebbe aver giocato un ruolo, ma al momento non vi sono elementi definitivi per confermare questa ipotesi.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

L’attenzione degli investigatori si concentra ora su due aspetti fondamentali: da un lato, verificare se vi siano stati effettivamente errori medici durante il travaglio; dall’altro, comprendere meglio le circostanze che hanno portato il ginecologo a compiere il gesto estremo.

La vicenda ha scosso profondamente non solo la comunità medica, ma anche l’opinione pubblica, sollevando importanti riflessioni sul tema della responsabilità professionale e del peso psicologico che può gravare sui sanitari coinvolti in situazioni delicate come questa.

Il caso rimane aperto e sotto la lente degli inquirenti, che stanno lavorando per far emergere tutta la verità e fornire risposte ai tanti interrogativi ancora irrisolti.