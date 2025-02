Ho visitato mia sorella incinta e, quando ho visto come la trattava suo marito, ho deciso di dargli una lezione

Cosa fare quando visiti tua sorella, che è incinta di nove mesi, e la vedi trattata come una serva? Questo è ciò che è successo a me. Una volta arrivata da lei, sono rimasta scioccata nel vedere il trattamento che suo marito le riservava. Ma quello che ho fatto poi, con un’anguria e una scommessa folle, ha cambiato tutto.

Sono partita per lavoro e ho dovuto passare qualche notte a casa di mia sorella.

Quando sono entrata, ho capito subito che c’era qualcosa che non andava. Lily, mia cara sorella, stava camminando faticosamente, con una pancia che sembrava pronta a scoppiare.

Il suo viso era pallido e sotto gli occhi aveva due occhiaie che sembravano ombre. Potevo praticamente vedere l’esaurimento che emanava da lei.

Nel frattempo, Marco, suo marito, era sdraiato sul divano, con il controller in mano, e gli occhi incollati allo schermo della TV.

Fu allora che capii perché mia sorella fosse così stanca. La prima sera, fui testimone del trattamento regale che Marco riservava a Lily.

La cena era pronta. Era un semplice piatto di pasta che Lily aveva chiaramente preparato con impegno, nonostante le sue condizioni.

Ma Marco, prendendo il primo boccone, arricciò il naso e dichiarò: “Ugh, è fredda. La porto su.”

Prese il piatto e sparì al piano di sopra. Ben presto, il suono del suo videogioco si fece sentire.

Lily sospirò e cominciò a mettere in ordine la tavola.

Non riuscivo a credere ai miei occhi mentre lei caricava la lavastoviglie, accendeva la lavatrice e iniziava a piegare una montagna di vestiti per il bambino.

Ovviamente, io l’aiutai, ma per tutto quel tempo, Marco continuava la sua maratona di giochi al piano di sopra.

La mattina successiva, il pane tostato era bruciato (probabilmente la stanchezza di Lily influiva anche sulle sue capacità culinarie), e decisi di parlare un po’ con mio cognato.

“Ehi, Marco,” iniziai con cautela, “non ho potuto fare a meno di notare che Lily sta facendo davvero tanto. Forse potresti darle una mano, soprattutto ora che il bambino sta per arrivare?”

“Dai, su. È il lavoro di una donna, lo sai?” Marco rispose con un sorriso beffardo.

Sebbene fossi furiosa, feci un respiro profondo e provai ancora. “Sto solo dicendo che forse potresti fare i piatti o aiutare a montare la culla. Non è certo scienza missilistica.”

Marco alzò lo sguardo e mi scrutò con aria sospetta. “Sei proprio una drammi-queen… Lily le piace prendersi cura di me, proprio come si prenderà cura del nostro bambino. Non portare la tua roba progressista a casa mia. Mia moglie semplicemente fa quello che le compete.”

Mi sentii infuriata e dovetti fare uno sforzo per non tirargli la tazza di caffè in faccia. Ma poi, mi venne un’idea, un piano così assurdo, così folle, che forse avrebbe funzionato…

Mantenendo un sorriso finto, risposi: “Sai che c’è, Marco? Hai ragione. Lily le piace prendersi cura di te. Così tanto che scommetto che non riusciresti a durare un giorno facendo tutto ciò che fa lei.”

Marco si lasciò scappare un sorriso malizioso. “Ah sì? E che cosa succede se ti dimostro che ti sbagli?”

“Se vinci, divento la tua serva personale per tutta la vita,” risposi, sorridendo di più. “Ma se perdi, devi finalmente comportarti come il marito che Lily merita. Affare fatto?”

Ridendo, Marco mi porse la mano. “Affare fatto.”

Lui non sapeva che avevo un’arma segreta in serbo: un’anguria, un rotolo di pellicola trasparente e una grande dose di determinazione.

Stabiliti i termini della scommessa, corsi velocemente al negozio di alimentari, quasi saltellando di gioia per il mio piano diabolico.

Tornai a casa con l’anguria più grande e rotonda che trovai. Raccontai tutto a mia sorella e la coinvolsi nel preparare il “simulatore di gravidanza” per Marco.

Quando Marco tornò a casa dal lavoro, gli presentai l’anguria, gli spiegai la faccenda e gli diedi una lista scritta a mano con tutti i compiti quotidiani di Lily: lavare i piatti, fare il bucato, passare l’aspirapolvere, pulire i pavimenti, fare la spesa, preparare i pasti, dipingere la cameretta… tutto.

Corteggiammo l’anguria in due metà, svuotandola e mettendo la polpa da parte (naturalmente). Avvolgemmo ogni metà con la pellicola trasparente, trasformandole in globi simili a una pancia incinta. Due, nel caso ne avessimo avuto bisogno di un altro in seguito.

“Sei sicura di volerlo fare?” chiese Lily, leggermente preoccupata ma anche divertita.

“Assolutamente,” risposi, dando gli ultimi ritocchi all’anguria. “È ora che capisca cosa significa essere mamma.”

Marco, ridendo, disse: “Questo sarà un gioco da ragazzi.”

Lily ed io ci sistemammo sul divano con una ciotola di popcorn, pronte per vedere lo spettacolo.

E che spettacolo fu!

All’inizio Marco si pavoneggiava, come se fosse il padrone di casa, con metà dell’anguria che rimbalzava sulla sua pancia ad ogni passo. Ma non passò molto prima che la realtà lo colpisse.

Si chinò per raccogliere un calzino e l’anguria gli sbatté contro, quasi facendolo perdere l’equilibrio.

Provò a passare l’aspirapolvere, ma il peso extra lo faceva camminare come un pinguino. Quando cercò di caricare la lavatrice, l’anguria gli sbatteva contro la porta, impedendone la chiusura.

Lily ed io non riuscivamo a trattenere le risate.

“Ti serve aiuto?” chiamai dolcemente, facendo ridere Lily.

Marco digrignò i denti e mormorò qualcosa su come “i lavori da donna siano più facili di quanto pensasse”.

Ma a pranzo era sudato fradicio. La metà di anguria gli aveva lasciato una macchia appiccicosa sulla maglietta e si muoveva a passo da lumaca.

Fu particolarmente divertente vederlo dipingere la cameretta. Stava in bilico su una scala e riusciva a malapena a mantenere l’equilibrio.

Il peso dell’anguria, che non era certo come una vera pancia incinta, alla fine gli fece sentire tutta la fatica. A un certo punto, Marco si ritrovò a strisciare per terra per pulire il pavimento del bagno, dimenticando l’arroganza iniziale.

Lily ed io sapevamo che quella scommessa non era solo una sciocchezza, ma una possibilità per Marco di comprendere finalmente tutti i sacrifici che Lily faceva ogni giorno.

E, vedendo l’espressione dolorante sul suo viso, capii che la lezione stava iniziando a fare effetto.

Alla fine, quando il sole cominciava a tramontare, Marco si arrese, metaforicamente e letteralmente. Si accasciò sul divano, lanciò il panno sulla tavola e iniziò a togliere la sua metà di anguria.

“Non… ce la faccio,” gemette, mettendo la testa indietro dopo aver gettato via il frutto vuoto. “Mi arrendo!”

Fummo in silenzio per un attimo, poi Lily si alzò in tutta la sua pancia incinta e guardò suo marito.

Gli occhi di Marco incontrarono i suoi, e lui iniziò a piangere. “Lily,” sussurrò, sconfitto e stanco. “Non avevo idea. Non mi ero mai reso conto di quanto facessi ogni singolo giorno.”

Lily scoppiò in lacrime, ma non erano lacrime di tristezza. Erano lacrime di sollievo, speranza e la promessa di un futuro migliore.

Le accarezzò dolcemente la guancia.

“Va tutto bene,” sussurrò, rassicurante. “So che non volevi ferirmi. Ma sono felice che tu finalmente abbia capito.”

Quella notte, aiutai Lily a pulire i resti dell’anguria e preparai la cena, mentre assistevo al cambiamento che aveva travolto la casa.

Per la prima volta da quando ero arrivata, Marco si mise a fare le faccende. Lavò i piatti, piegò la biancheria e addirittura montò la culla del bambino senza troppi imprecazioni (un piccolo miracolo, a dirla tutta).

La trasformazione fu istantanea ed estremamente apprezzata. Marco divenne il compagno devoto che Lily meritava, anticipando i suoi bisogni senza che lei dovesse dire una parola.

Cucinò, pulì, le massaggiò i piedi gonfi e addirittura ridipingé la cameretta con un azzurro pastello calmante, coprendo il suo tentativo iniziale.

Quando le contrazioni di Lily iniziarono qualche giorno dopo, Marco divenne un pilastro di sostegno. Le teneva la mano, le offriva parole di conforto e addirittura versò qualche lacrima quando la loro bellissima bambina venne al mondo.

Guardandolo mentre cullava sua figlia, il volto illuminato dall’amore, capii che la mia lezione con l’anguria aveva funzionato.

Il vecchio Marco non c’era più ed era stato sostituito da un uomo che amava e apprezzava sua moglie e sua figlia più di ogni altra cosa.

Quando stavo per partire, Lily mi strinse in un abbraccio forte. “Grazie,” sussurrò nel mio orecchio. “Hai salvato il nostro matrimonio e dato a nostra figlia un padre che la amerà e la proteggerà sempre.”

La abbracciai a mia volta, il cuore colmo di calore. Sapevo che le persone non sono perfette e speravo che Marco continuasse con questo atteggiamento per sempre.

Ma se non fosse stato così, sarei tornata per dargli un’altra lezione; magari, con un altro frutto.