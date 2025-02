Luciana Littizzetto salta Che Tempo che Fa, la rivelazione in diretta: “Ho una pancreatite acuta”

Luciana Littizzetto racconta in diretta la sua esperienza con una pancreatite acuta, l’importanza di ascoltare il proprio corpo e un appello per la sanità pubblica.

Durante la puntata di domenica 9 febbraio di Che Tempo che Fa, Fabio Fazio ha annunciato in diretta l’assenza di una delle colonne portanti del programma: Luciana Littizzetto. La comica torinese, infatti, è stata costretta a fermarsi a causa di una pancreatite acuta, come ha spiegato lei stessa durante una telefonata in diretta con il conduttore.

Perché Luciana Littizzetto non era presente a Che Tempo che Fa

Non è la prima volta che Luciana Littizzetto salta una puntata del programma, ma questa volta il motivo è stato particolarmente serio. L’attrice ha raccontato con il suo solito tono ironico e diretto cosa le è accaduto:

“Non sono caduta questa volta, ma mi mancava una permanenza in ospedale. Martedì mi sono sentita male e sono corsa al pronto soccorso: è una pancreatite acuta. Ora sto bene, i valori stanno scendendo, ma bisogna fare attenzione. Io ho la soglia del dolore alta e ho aspettato un po’ prima di farmi vedere, sperando che passasse. Con questo malanno bisogna lasciare quieto il pancreas e stare a digiuno. Stasera, colpo di scena, mi hanno dato passato di verdure e pollo bollito! Sono qua, sono viva e voglio ringraziare i medici, quelli che lavorano tutto il giorno nel reparto e quelli che lavorano di notte. Abbiamo una ricchezza: la sanità pubblica. Non buttiamola via, proteggiamola.”

Le sue parole hanno suscitato grande affetto tra il pubblico e tra i colleghi, incluso Fabio Fazio, che ha sottolineato quanto si sentisse la sua mancanza in studio. Il conduttore ha aggiunto: “Dobbiamo essere più contenti di avere quello che abbiamo, non perdiamolo.”

Il precedente incidente al ginocchio nel 2019

La comica ha anche fatto riferimento al suo passato problema di salute legato a una brutta caduta nel 2019. Allora, l’incidente le costò un intervento chirurgico al ginocchio e un lungo periodo di riabilitazione. Nonostante fosse tornata in trasmissione dopo mesi di convalescenza, nel 2020 fu costretta a sottoporsi a un ulteriore intervento per risolvere alcuni problemi residui:

“A occhio nudo sembra che cammini bene, ma non sono scioltissima. Dovrò rioperarmi perché, dopo che mi sono sbriciolata la rotula come un wafer, mi hanno messo dentro il ginocchio una specie di rete.”

Un messaggio importante per tutti

Le parole di Luciana Littizzetto non si limitano a raccontare la sua esperienza personale, ma lanciano anche un messaggio universale: l’importanza di ascoltare i segnali del proprio corpo e di prendersi cura della propria salute. Inoltre, il suo appello a proteggere la sanità pubblica è un invito a valorizzare un bene prezioso spesso dato per scontato.

Il suo racconto, tra ironia e sincerità, ha confermato ancora una volta il legame speciale che Luciana ha con il pubblico italiano, sempre pronto a sostenerla nei momenti difficili. La speranza di tutti è di rivederla presto in studio, con la sua energia contagiosa e il suo spirito inconfondibile.