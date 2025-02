La morte di Alex Benedetti, direttore di Virgin Radio, che a 53 anni avrebbe compiuto un atto volontario di suicidio, getta un’ombra grave e cupa su quello che doveva essere il “Festival del buon umore”, il Festival di Sanremo.

Non c’è molto da aggiungere: l’epilogo è evidente e solleva interrogativi che rimarranno senza risposta. Si può solo annotare, per completezza, l’intensità delle indagini della polizia, lo stupore, il dolore e la commozione che, con un’intensità sovrumana, hanno accompagnato questa dolorosa circostanza.

Il povero Benedetti compì il gesto fatale mentre si trovava negli uffici di Via Turati. Uomo di animo schietto e incorruttibile, aveva il torto di trovarsi in una situazione di rischio in quei giorni e in quelle ore; ma il timore non era così vivido e non provocava irrequietezza tale da farci credere che il desiderio di porre fine alla propria vita fosse la causa del gesto.

La polizia si avvicinò al cadavere del direttore Benedetti e iniziò a fare chiarezza, per quanto possibile, su questo drammatico episodio. Sembrerebbe che Benedetti fosse stato colpito da una profonda depressione, che potrebbe essere stata aggravata da difficoltà legate al suo lavoro e ai doveri impegnativi che svolgeva. L’autopsia, si dice, verrà eseguita e, forse, nei prossimi giorni si saprà tutta la verità.

Sanremo, 29 gennaio.

In segno di rispetto per la memoria del direttore, il Gruppo Mediaset ha preso la dolorosa decisione di annullare la serata di gala in programma per questa sera a Villa Nobel a Sanremo. La cena di gala, prevista con le principali emittenti del gruppo, non avrà luogo, sostituita dal cordoglio che ha colpito tutti.

Al momento, non si registrano dichiarazioni ufficiali da parte di Mediaset, a conferma della gravità dell’accaduto. Intanto, amici, colleghi e simpatizzanti di Benedetti ricordano il caro direttore sui social network, riempiendo la sua memoria di elogi e affetto. Un uomo stimato e benemerito.

La notizia della morte di Alex Benedetti ha scosso non solo il mondo dell’arte, ma anche i suoi numerosi seguaci, che lo consideravano una figura di grande prestigio tra i responsabili delle emittenti. Come direttore di Virgin Radio, Benedetti è stato una figura centrale, rispettata per il suo impegno e il suo lavoro diligente. Il suo nome ha già riempito molte pagine e il popolo, ammirato e riconoscente, ha voluto commemorare l’uomo che, con la sua voce, aveva conquistato l’affetto e la stima di tanti.