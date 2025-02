Momenti di terrore sul treno: africano morde il dito di una poliziotta e attacca altri due agenti.

Una violenta aggressione da parte di un gambiano ha lasciato tre agenti feriti, uno dei quali ha perso un dito. Ecco cosa è successo a San Benedetto. Una violenta aggressione è avvenuta la scorsa notte a San Benedetto (Marche), dove un giovane di origini gambiane ha messo in grave difficoltà tre agenti di polizia. L’episodio ha avuto luogo dopo una segnalazione al 113, con un capotreno che avvisava della presenza di un individuo problematico su un treno regionale. Quando gli agenti sono intervenuti, il giovane è stato fermato e portato al commissariato di polizia, dove la situazione è rapidamente degenerata.

All’interno degli uffici, il ragazzo ha cominciato a opporre resistenza in maniera violenta, costringendo uno degli agenti a chiedere aiuto. In un attimo di rabbia, il giovane ha staccato con un morso la falange della mano di una poliziotta e ha ferito due altri agenti. Nonostante l’intervento del 118, che ha soccorso i poliziotti, la poliziotta ferita è stata trasportata in ospedale per un intervento chirurgico.

Il sindacato di polizia ha condannato l’accaduto, chiedendo un intervento immediato del ministero per garantire la sicurezza degli operatori e degli agenti. Secondo il Siulp, l’incidente ha rivelato una carenza nelle risorse e nell’organizzazione dei servizi di sicurezza nel territorio. La solidarietà per i feriti è stata immediata, mentre si attendono sviluppi dalle autorità locali.

L’episodio ha scosso la comunità locale, mostrando quanto sia vulnerabile il lavoro delle forze dell’ordine e quanto sia necessario un impegno costante per garantire la sicurezza di tutti.