Non voglio rinunciare al mio cognome, ma i parenti dello sposo minacciano di escludermi: cosa devo fare?

Il mio fidanzato e io stavamo preparando il nostro matrimonio. Sembrava che tutto stesse andando per il meglio, fino a quando non è emerso il tema del cognome. I suoi genitori mi hanno criticata aspramente perché ho espresso il desiderio di mantenere il mio cognome da nubile. Non riesco a accettare che io e i nostri figli dobbiamo portare un cognome che, a mio parere, è davvero difficile da sopportare. Mio marito ha sofferto tutta la vita a causa di quel cognome.

I parenti di Andrei insistono affinché io prenda il loro cognome, minacciando che, in caso contrario, non mi accetteranno mai nella famiglia. Mi trovo in un momento di grande confusione e ho davvero bisogno di un consiglio. Vi racconto perché non voglio assolutamente cambiare il mio cognome.

Recentemente, Andrei mi ha chiesto di sposarlo, e ovviamente ho risposto di sì!

I genitori di entrambi, felici per il nostro matrimonio, hanno accettato di contribuire finanziariamente per una festa da sogno. Sembrava tutto perfetto, finché non è stato sollevato il discorso sul cognome.

Un tempo pensavo che cambiare cognome dopo il matrimonio fosse solo una formalità, ma la situazione si è rivelata ben più complicata. Andrei porta il cognome Popukalov.

Sì, suona un po’… bizzarro, per dirla in modo gentile. Ricorda spesso come a scuola venisse preso in giro con soprannomi ridicoli.

Il mio cognome da nubile è Shevchenko. È elegante, armonioso, e ha una lunga e ricca storia. Ora mi viene proposto di diventare… Popukalova? Mi sembrava uno scherzo, ma poi ho capito che Andrei era serio.

– Dopo il matrimonio diventerai Popukalova, disse con calma durante una cena, come se fosse già tutto deciso.

– Popukalova? ripetei, sperando di aver capito male.

– Sì, e allora? È il nostro cognome, rispose lui.

Provai a proporre un compromesso:

– Che ne dici di un doppio cognome? Shevchenko-Popukalova?

Andrei si limitò a ridere.

– Sarebbe un’ingiustizia per il passaporto!

Non trovando comprensione in lui, provai a discutere la questione con i suoi parenti. Fu un errore.

La futura suocera disse: – Come mai non vuoi prendere il cognome di tuo marito? È una mancanza di rispetto verso la famiglia!

La sorella di Andrei aggiunse: – Perché litighi? Se lo ami, devi accettare il suo cognome!

E la zia intervenne con ancora più durezza: – È un vero disonore! Come potrà Andrei essere visto dagli altri?

Andrei rimase in silenzio, come se si fosse ritirato in se stesso, senza dire nulla per difendermi.

Quando siamo rimasti soli, gli chiesi:

– Perché è così importante per loro?

– È la tradizione. Non ti accetteranno in famiglia se non prendi il nostro cognome, rispose. – E ti immagini come sarà? Saremo marito e moglie, ma con cognomi diversi.

Ora mi trovo in difficoltà. Amo Andrei, ma sento che cambiare cognome non è solo una formalità. Per me significa rinunciare a una parte della mia identità.

Forse dovrei mantenere il mio cognome da nubile nei documenti e usare quello di mio marito nella vita quotidiana? O viceversa?

E voi, cosa fareste al mio posto? Conviene cedere per la famiglia o insistere sulle proprie idee?