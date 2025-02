Padre di tre figli perde la vita in un incidente in galleria, fermato l’altro automobilista: “Era sotto effetto di cocaina e senza patente”

Un impatto devastante sulla SP510: un uomo perde la vita, la compagna in gravi condizioni e il responsabile positivo a droga e senza patente

Un incidente stradale dalla dinamica drammatica ha sconvolto la comunità di Breno e la provincia di Brescia. Nel pomeriggio di domenica 9 febbraio, all’interno della galleria Colpiano sulla strada provinciale SP510, un terribile scontro frontale ha spezzato la vita di Marco Contessi, un uomo di 39 anni, padre di tre figli. La tragedia ha coinvolto due veicoli: una Lancia Ypsilon, guidata da un giovane di 27 anni, e una Renault Clio, su cui viaggiava la vittima insieme alla sua compagna.

Una tragedia che lascia un’intera comunità sotto shock

L’impatto è avvenuto nel tratto della strada che costeggia la sponda bresciana del lago d’Iseo. La violenza dello scontro non ha lasciato scampo a Marco Contessi, che è morto sul colpo. La sua compagna, seduta accanto a lui, è stata trasportata in condizioni gravissime all’ospedale Civile di Brescia, dove si trova ricoverata in prognosi riservata.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane alla guida della Lancia Ypsilon avrebbe perso il controllo del veicolo, causando lo schianto frontale. Gli accertamenti successivi hanno fatto emergere dettagli inquietanti: il 27enne, residente in provincia di Milano, era privo di patente e sarebbe risultato positivo a cocaina e oppiacei.

Arrestato il responsabile: senza patente e sotto effetto di droghe

I carabinieri di Marone, coordinati dalla procura di Brescia, hanno proceduto all’arresto del giovane con l’accusa di omicidio stradale. La banca dati delle forze dell’ordine ha confermato che il 27enne non aveva mai conseguito la patente di guida. Dopo l’arresto è stato trasferito al carcere di Canton Mombello a Brescia.

Questa tragedia ha sollevato ancora una volta l’urgenza di affrontare il problema della sicurezza stradale e delle conseguenze drammatiche causate dalla guida irresponsabile.

Chi era Marco Contessi: un padre e professionista stimato

Marco Contessi viveva a Breno, in via Rizzieri, e lavorava come tecnico informatico presso una ditta esterna che operava all’ospedale di Esine. Era conosciuto e apprezzato nella sua comunità, non solo per la sua professionalità ma anche per il suo impegno nel mondo del calcio giovanile: aveva allenato squadre locali come l’Us Breno e l’oratorio del paese.

Appassionato della vita e della famiglia, Marco era diventato papà per la terza volta appena quattro mesi fa. Oltre al neonato avuto dalla sua compagna originaria di Darfo, lascia altri due figli che frequentano la scuola materna e le medie. La famiglia Contessi aveva già vissuto un lutto devastante in passato: oltre 20 anni fa, il fratello Aldo era morto in un incidente in moto.