Coppia travolta davanti a un supermercato a Monza, il marito perde la vita sul colpo: la moglie muore dopo un mese

Una tranquilla giornata di spesa si trasforma in tragedia: marito e moglie investiti da un’auto. Dopo settimane di lotta, il drammatico epilogo.

Una giornata ordinaria si è trasformata in una tragedia per una coppia di anziani a Villasanta, in provincia di Monza e Brianza. Lo scorso 4 gennaio, Margherita Lista, 72 anni, e suo marito Cosimo Crisci, 78 anni, sono stati travolti da un’auto mentre attraversavano la strada davanti al supermercato “Il Gigante”, situato in via Vecellio.

L’incidente è avvenuto intorno alle 12:30, come confermato dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu). Secondo le prime ricostruzioni, i due coniugi erano appena usciti dal supermercato con i sacchetti della spesa in mano quando una Nissan Micra, che aveva appena svoltato verso il punto vendita, li ha investiti.

Cosimo Crisci è morto sul colpo a causa del violento impatto che lo ha sbalzato sull’asfalto per diversi metri. La moglie, invece, è stata soccorsa in condizioni critiche e trasportata d’urgenza all’ospedale di Vimercate con l’elicottero. Nonostante gli sforzi dei medici, dopo oltre un mese di agonia, anche Margherita si è spenta, portando a termine una vicenda tragica che ha lasciato sgomenta l’intera comunità.

Il conducente si ferma a prestare soccorso

Il conducente della Nissan Micra, subito dopo l’impatto, si è fermato per prestare soccorso ai due anziani e ha chiamato il 118. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, due automediche e due ambulanze. Tuttavia, per Cosimo non c’è stato nulla da fare. La gravità delle ferite riportate non gli ha lasciato scampo.

Margherita, invece, è stata stabilizzata dai sanitari sul luogo dell’incidente e poi trasportata in ospedale in condizioni disperate. Per settimane ha lottato tra la vita e la morte, ma purtroppo il suo cuore ha smesso di battere, segnando la fine di una storia d’amore spezzata dalla fatalità.