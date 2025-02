Ema Stokholma ammaliata da Achille Lauro a Sanremo 2025: “Sono due anni che ti seguo”, la risposta del cantante

Durante un’intervista a La Vita in Diretta, condotta da Alberto Matano, Achille Lauro è stato intervistato in modo approfondito dall’irriverente Ema Stokholma. Tra i due è nato un evidente feeling, e la “signora radio” non ha nascosto una certa simpatia per l’artista, che ha risposto con galanteria, tra ironia e battute pungenti. La scena ha rapidamente fatto il giro dei social, con molti che si sono schierati a favore di Ema Stokholma.

Ema Stokholma complice con Achille Lauro

“Sei veramente un ruffiano, Achille Lauro”, ha scherzato Ema Stokholma durante l’intervista. Ma il cantante ha risposto con un sorriso ironico, facendo leva sulla sua licenza poetica: “Sono un galantuomo, amore”. E lei, prontamente, ha ribattuto: “Sei un galantuomo che mette in subbuglio le signore”.

Durante la conversazione, parlando della canzone “Sciocche ragazze”, Lauro ha rivelato che il titolo ha diversi significati: “Può essere dedicato a un grande amore, alla mamma o persino a te stesso”. La risposta di Achille Lauro ha suscitato l’interesse del pubblico, dimostrando la sua capacità di giocare con le parole e i concetti.

Achille Lauro ed Elodie insieme a Sanremo 2025

Inoltre, Achille Lauro ed Elodie si esibiranno insieme al Festival di Sanremo 2025, cantando un medley dedicato alla città di Roma. Interpreteranno le canzoni “A mano a mano” e “Una città per cantare”. Ema Stokholma, scherzando, ha definito il duo “il più birichino”.

A proposito della sua collaborazione con Elodie, Achille Lauro ha confido: “Devo dire che sono un paio d’anni che fisso Elodie, quindi spero di farci altri bisticci”. A quel punto, la conduttrice ha risposto con una battuta: “Da due anni anch’io ti sto puntando, come si fa?”. E Lauro, con un sorriso, ha risposto: “Hai il mio numero”.

Il gioco di battute tra i due ha suscitato un certo clamore sui social, facendo intendere che Achille Lauro goda della stima e, forse, di una preferenza da parte di Ema Stokholma. La scena, infatti, ha scatenato le reazioni di molti utenti, confermando la popolarità e l’affinità tra i due.