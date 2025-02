Fabrizio Corona parla di Chiara Ferragni, Fedez, Achille Lauro e Naska

Fabrizio Corona è protagonista in queste settimane grazie alle nuove puntate del suo podcast “Falsissimo”, che trattano di incontri amorosi e intrighi. In particolare, la puntata intitolata “L’amore vero della Ferragni”, pubblicata il 10 febbraio, ha riacceso l’interesse del pubblico sul tema del pettegolezzo. Tra rivelazioni piccanti, smentite e accuse intriganti, l’ex Re dei paparazzi ha fatto nomi noti, tra cui Chiara Ferragni, Fedez, Belén Rodríguez, Diego Naska e persino Achille Lauro. Ma cosa c’è di vero in tutto questo? La reazione di Fedez è stata quella di mostrarsi emotivo, tra lacrime e preghiere.

Dopo la pubblicazione della puntata precedente, intitolata “Il gran amore di Fedez”, il rapper sarebbe stato convinto da Corona a parlare della situazione. Corona racconta di aver visitato Fedez a casa, trovandolo sconvolto e sotto una coperta, in lacrime. Fedez, stando al racconto, gli avrebbe chiesto con insistenza di non parlare di presunti tradimenti con la moglie Chiara Ferragni. In una seconda telefonata, Fedez avrebbe ripetuto la richiesta, questa volta con tono ancora più accorato: “Mi prometti che non farai uscire quel video sui tradimenti?”

La parte che ha suscitato maggiore attenzione riguarda una presunta relazione tra Chiara Ferragni e il cantante Diego Naska. Tuttavia, Naska, intervistato da Corona, ha smentito categoricamente le voci, dichiarando: “Assolutamente no. In quel periodo ero fidanzato, e lo sono ancora. Le piacevo? Non lo so”. Nonostante questa smentita, Corona ha continuato a sostenere che la Ferragni avrebbe avuto una relazione anche con Achille Lauro. Secondo il racconto di Corona, Fedez avrebbe condiviso con lui la notizia che Chiara Ferragni avrebbe trovato dei messaggi cancellati sul telefono del marito, ma queste informazioni non sono supportate da prove documentali.

Corona ha anche interpellato Achille Lauro riguardo alle voci su un suo coinvolgimento con Chiara Ferragni. La risposta del cantante è stata elegante: “Lascio a chi vive di gossip il gossip”. Tuttavia, non si tratta solo di pettegolezzi amorosi. Fabrizio Corona, che non è certo un dilettante nel mondo del giornalismo, ha sollevato una questione legale riguardante Chiara Ferragni. Ha infatti riferito di aver portato una causa per truffa aggravata davanti al giudice, in relazione alla campagna per le Uova Pasquali Dolci Preziosi. Secondo Corona, l’azienda avrebbe chiesto una modifica al motto della campagna, ma il consorzio che fa capo a Ferragni avrebbe insistito per mantenere la frase “A Pasqua facciamo del bene”. Questo dettaglio legale potrebbe avere delle implicazioni giuridiche in futuro.

Inoltre, Corona ha parlato anche di Belén Rodríguez, la quale, secondo lui, avrebbe confidato i motivi della rottura della sua amicizia con Chiara Ferragni, ora diventata la moglie di Fedez. Sebbene non ci siano dichiarazioni ufficiali, le affermazioni di Corona continuano a suscitare polemiche e discussioni tra il pubblico e i protagonisti coinvolti.