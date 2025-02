La battuta di Antonella Clerici a Ligabue sul palco di Sanremo 2025: “Visto che so di ragù, ho pensato alle trofie”

Un momento di leggerezza e sapore al Festival di Sanremo: Antonella Clerici trasforma una vecchia polemica in un gesto pieno di ironia.

Antonella Clerici non ha perso l’occasione per rispondere con stile a una vecchia dichiarazione attribuita a Luciano Ligabue, secondo cui la conduttrice de La Prova del Cuoco saprebbe “di sugo”. Sul palco dell’Ariston, durante il Festival di Sanremo, la Clerici ha scelto di affrontare la questione con ironia e leggerezza, regalando un momento che ha strappato sorrisi al pubblico.

“Dato che io so di sugo, abbiamo pensato di fare due trofiette al pesto”, ha dichiarato la conduttrice, trasformando quella che poteva sembrare una frecciatina in un’occasione per scherzare. La battuta ha riscosso grande successo tra i presenti, dimostrando ancora una volta la sua capacità di sdrammatizzare con eleganza. Dal canto suo, Ligabue ha sempre negato di aver pronunciato quella frase, ma il siparietto è stato comunque accolto con entusiasmo dai fan.

Le trofie al pesto conquistano il pubblico dell’Ariston

Il momento culinario non si è fermato alle parole: insieme a Carlo Conti e Gerry Scotti, Antonella Clerici ha deciso di offrire le trofie al pesto al pubblico presente all’Ariston. Un gesto simbolico che ha aggiunto un tocco di genuinità e calore alla serata.

L’iniziativa ha reso l’atmosfera ancora più conviviale e ha permesso ai tre conduttori di avvicinarsi ulteriormente agli spettatori, creando un contatto diretto che raramente si vede in eventi di questa portata. Questo piccolo intermezzo gastronomico è stato uno dei momenti più commentati sui social, dove molti utenti hanno apprezzato la spontaneità e l’idea originale.