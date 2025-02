Tragedia a Ravenna, incidente stradale fatale per Daniel Mazzini: giovane promessa del basket

Un giovane talento del basket italiano, Daniel Mazzini, muore tragicamente in un incidente stradale pochi giorni prima del suo ventesimo compleanno.

Una tragedia sconvolgente ha colpito la comunità di Ravenna martedì mattina. Daniel Mazzini, un ragazzo di appena 19 anni e promessa del basket italiano, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto su via Dismano, a Borgo Faina, nei pressi dell’incrocio con via Argine Sinistro Canale Molino. Daniel avrebbe compiuto 20 anni sabato prossimo, ma il destino ha interrotto prematuramente il suo percorso.

Il giovane si trovava alla guida della sua Fiat 600 quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con una Bmw condotta da un uomo di 33 anni. L’impatto è stato così violento da far uscire l’auto di Daniel fuori strada. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, il cuore del giovane atleta ha smesso di battere durante il trasporto in ambulanza.

A dare l’allarme sono stati due uomini che viaggiavano su un furgone coinvolto marginalmente nell’incidente. Fortunatamente, i due non hanno riportato ferite, mentre il conducente della Bmw è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

Una perdita che lascia un vuoto nel mondo dello sport

Daniel Mazzini non era solo un ragazzo pieno di sogni, ma anche un talento emergente nel mondo della pallacanestro. Da pochi mesi lavorava per il gruppo di Giovanni Poggiali e ricopriva il ruolo di ala-centro nella squadra della Compagnia dell’Albero, una società polisportiva di Ravenna. La sua passione per il basket e il suo spirito combattivo lo avevano reso un punto di riferimento per i suoi compagni e per la comunità sportiva locale.

La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente non solo la sua squadra, ma anche l’intero mondo dello sport ravennate. Tra i tanti messaggi di cordoglio apparsi sui social media, spicca quello della Fip Ravenna, che ha espresso il proprio dolore con queste parole: “Il Comitato Provinciale si unisce al dolore della famiglia di Daniel Mazzini, giovane cestista tragicamente scomparso questa mattina in un incidente stradale. Nessuno dovrebbe mai trovarsi di fronte a una simile notizia. Con profonda vicinanza, abbracciamo la sua famiglia, i suoi amici e tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. La sua passione per la pallacanestro e il suo spirito continueranno a essere fonte di ispirazione per tutti”.

Un addio carico di emozione dalla sua squadra

La Compagnia dell’Albero, la società sportiva in cui Daniel militava, ha condiviso un messaggio toccante sul proprio sito ufficiale: “Quando a 20 anni finisce tutto, non ci sono molte cose da dire. Rabbia e sgomento sono le sensazioni che stiamo provando in questi momenti. Perché se n’è andato uno di noi. Un boscaiolo vero. E quando in famiglia si perde qualcuno, si soffre. In silenzio, tutti insieme. La famiglia della Compagnia oggi perde un ragazzo di 20 anni che tanto aveva ancora da darci, i cui occhi brillavano per la sua passione per il basket, e che aveva appena iniziato a cercare il suo percorso nel mondo. Siamo vicini alla famiglia in questo dolore. Riposa in pace Daniel, ti porteremo sempre con noi in ogni sfida che dovremo affrontare”.