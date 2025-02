Giorgia evita la domanda su Meloni a Sanremo: “Un bacio? Solo alle donne che lavorano con me”

Durante la conferenza stampa di Sanremo, la cantante Giorgia ha risposto con ironia a una domanda su Giorgia Meloni, scatenando curiosità e dibattiti.

Nella conferenza stampa tenutasi giovedì 13 febbraio, il giorno successivo alla seconda serata del Festival di Sanremo, la cantante Giorgia è stata protagonista di un momento che ha attirato l’attenzione dei media. Durante l’incontro con i giornalisti nella sala stampa Lucio Dalla, Enrico Lucci, inviato di Striscia la Notizia, le ha chiesto se fosse disposta a mandare un bacio alla Premier Giorgia Meloni in occasione dell’imminente San Valentino. La risposta della cantante non si è fatta attendere e ha subito acceso il dibattito.

Con un tono ironico, Giorgia ha risposto: “Posso solo mandare baci a donne che lavorano“. Successivamente, rivolgendosi direttamente al giornalista, ha aggiunto: “Mando un bacio a te”. Questa battuta, apparentemente leggera, ha però suscitato curiosità e interpretazioni diverse, riaccendendo i riflettori sul rapporto tra la cantante e la Premier.

Una replica che divide

La frase “Da donna posso solo mandare baci a donne che lavorano” è stata pronunciata con un sorriso, ma non è passata inosservata. L’inviato di Striscia aveva infatti tentato di ottenere una reazione più diretta da parte della cantante, ma Giorgia ha preferito rimanere sul filo dell’ironia. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di precedenti interazioni tra le due figure pubbliche.

Il meme virale del 2022

Nel 2022, durante il periodo in cui il discorso “Io sono Giorgia” di Giorgia Meloni era diventato virale sui social, la cantautrice aveva condiviso un meme ironico che recitava: “Anche io sono Giorgia, ma non rompo i cogl*oni a nessuno”. Questo gesto, sebbene fatto con leggerezza e con l’intento di divertire, aveva generato non poche polemiche.

Oggi, tornando sull’argomento, Giorgia ha chiarito: “Ripostai un meme che mi mandarono in cento e pensavo che ne avremmo riso tutti. Invece ho visto che non è stato accolto bene”. La cantante ha poi sottolineato il suo rispetto per le donne che si impegnano nel loro lavoro: “Da donna posso solo mandare baci a donne che lavorano e che si fanno il mazzo in mezzo agli uomini”.

Nonostante le insistenze di Enrico Lucci, Giorgia ha scelto di non mandare un bacio direttamente alla Premier Meloni. Questa decisione potrebbe essere interpretata come un modo per evitare polemiche o per mantenere una certa distanza rispetto a questioni politiche.

Una risposta che fa discutere

La risposta di Giorgia è stata accolta con reazioni contrastanti. Da una parte c’è chi ha apprezzato il suo stile ironico e la sua capacità di sdrammatizzare, dall’altra c’è chi ha visto nella sua scelta un messaggio implicito. In ogni caso, l’episodio dimostra ancora una volta come il Festival di Sanremo non sia solo un evento musicale, ma anche una piattaforma dove si intrecciano temi culturali e sociali.