L’unico scopo è prendere mia figlia a scuola e sparire”: la confessione di una mamma stanca dei gruppi di genitori

Britt, una madre australiana, racconta la sua strategia per evitare le interazioni all’uscita di scuola. La sua storia divide e fa riflettere.

Ogni giorno, all’uscita di scuola, si presenta lo stesso scenario: genitori che si intrattengono in lunghe chiacchierate, organizzano eventi, pianificano incontri e gestiscono gruppi di WhatsApp con un impegno quasi maniacale. Ma non tutti si riconoscono in questa dinamica. C’è chi preferisce restare nell’ombra, evitando ogni coinvolgimento. E poi c’è Britt, una madre australiana che ha saputo trasformare la sua scelta in un fenomeno virale su TikTok, dividendo il popolo del web con il suo approccio unico.

Una mamma controcorrente

In un video ironico e diretto, Britt ha raccontato la sua esperienza da madre che, da ben cinque anni, riesce a evitare qualsiasi interazione con gli altri genitori all’uscita di scuola. Il suo segreto? Restare in macchina fino all’ultimo momento, afferrare sua figlia e sparire in un battito di ciglia. Questa strategia, che lei definisce quasi un’arte, le ha permesso di mantenere un profilo basso e di dedicare il suo tempo ad attività che considera più utili e stimolanti.

“Non ho una sola amica dopo cinque anni,” racconta Britt nel video, ma il suo tono non è affatto dispiaciuto. Anzi, traspare una certa soddisfazione nella sua scelta controcorrente.

L’arte della fuga

Britt non si vergogna di dichiarare apertamente il suo approccio “anti-sociale”. Per lei, il momento dell’uscita da scuola non è un’occasione per socializzare, ma una semplice tappa per recuperare sua figlia e tornare alla sua routine. “Alla fine della giornata, tutto ciò che voglio è andarmene il più velocemente possibile,” spiega con franchezza.

Certo, non mancano i tentativi da parte di altri genitori di coinvolgerla in attività extra o eventi scolastici. Tuttavia, Britt è diventata una vera esperta nel declinare gentilmente ogni invito. Si definisce una Venmo Mom, un termine popolare negli Stati Uniti per indicare quei genitori che preferiscono contribuire economicamente alle iniziative scolastiche piuttosto che parteciparvi attivamente.

Un fenomeno che divide

Il video di Britt ha raccolto milioni di visualizzazioni e ha acceso un acceso dibattito online. Da una parte ci sono coloro che la supportano, riconoscendosi nel suo desiderio di evitare interazioni forzate; dall’altra, chi critica il suo atteggiamento definendolo poco collaborativo.

Questa storia mette in luce un tema sempre più attuale: l’obbligo sociale che sembra gravare su molti genitori. In un mondo in cui la socializzazione viene spesso vista come una necessità, Britt rivendica il diritto di sottrarsi a dinamiche che non le appartengono.