Scommesse su Rocco Hunt: il piano per truccare la classifica di Sanremo 2025

Un famoso tipster mobilita una community di 800mila persone, tra scommesse e televoti, per alterare la classifica del Festival di Sanremo.

Un gruppo Telegram con oltre 800mila iscritti, un tipster noto nel mondo delle scommesse sportive e un piano per influenzare il Festival di Sanremo. Questi sono gli ingredienti di una vicenda che sta facendo discutere. Il protagonista è “Il Pengwin”, un influencer seguito da centinaia di migliaia di appassionati per i suoi consigli sulle scommesse calcistiche. Tuttavia, questa volta il suo obiettivo si spinge ben oltre il calcio: mobilitare la sua vasta community per influenzare la posizione in classifica di Rocco Hunt al Festival di Sanremo.

Come funziona il piano per “spingere” Rocco Hunt al Festival di Sanremo?

Il meccanismo ideato da Pengwin è tanto semplice quanto potenzialmente controverso. Attraverso il suo gruppo Telegram, il tipster ha invitato i suoi follower a scommettere su Rocco Hunt e poi a votarlo durante il televoto del Festival. In pratica, ha chiesto alla sua community non solo di puntare denaro sulla posizione in classifica del cantante, ma anche di agire direttamente per influenzare il risultato votandolo in massa.

Pengwin ha suggerito tre tipi di scommesse su Rocco Hunt:

La vittoria finale , con una quota di 25.00.

, con una quota di 25.00. Il piazzamento nei primi cinque, con una quota di 5.00.

La presenza nella top 10, con una quota di 1.75.

Questo schema potrebbe avere un duplice effetto: da un lato, alterare l’esito delle scommesse su piattaforme regolamentate; dall’altro, manipolare la stessa classifica ufficiale del Festival di Sanremo. Se una parte significativa degli 800mila iscritti al gruppo Telegram aderisse all’iniziativa, i voti generati influenzerebbero sia le scommesse che il risultato finale del Festival.

La spinta social: commenti Instagram e ricompense promesse

Per amplificare ulteriormente l’effetto della sua operazione, Pengwin ha attivato la sua community anche sui social media, in particolare su Instagram. Ha invitato i suoi follower a commentare una foto sul profilo ufficiale di Rocco Hunt, promettendo una “ricompensa” ai più attivi. “Se entro le 00:00 arriviamo a più di 20.000 commenti, prendo i 5 profili che avranno commentato di più e domani regalo la FISSA sull’Europa League”, ha scritto Pengwin.

Il risultato? In poche ore, i commenti su un post del cantante sono passati da appena 274 a oltre 30mila, dimostrando il peso della community. È importante sottolineare che Rocco Hunt non è in alcun modo coinvolto in questa operazione, che sembra essere orchestrata interamente dal tipster.

Manipolazione del televoto: un rischio per l’integrità del Festival

Questa strategia rappresenta un chiaro tentativo di alterare il risultato del Festival attraverso un uso massiccio e coordinato del televoto. In un messaggio vocale inviato al suo gruppo Telegram, Pengwin stesso ha ammesso l’intento dietro l’operazione: “Vi vedo belli carichi, quando fate così mi gasate. È una sfida con noi stessi”. Poco dopo, ha aggiunto: “Stasera quando non c’è più possibilità di entrare cancello tutto onde evitare problematiche”.

L’intera vicenda solleva interrogativi sull’influenza delle grandi community online e sul loro potenziale impatto su eventi regolamentati come il Festival di Sanremo o le piattaforme di scommesse.