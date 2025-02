Vomero, anziano 90enne percorre via Doria contromano e travolge una moto: grave un 52enne

Questa mattina, giovedì 13 febbraio 2025, il quartiere Vomero di Napoli è stato teatro di un drammatico incidente stradale in via Gino Doria, nei pressi dello stadio “Arturo Collana” e della frequentata piazza Quattro Giornate, dove si trova anche la stazione della metro Linea 1. Un uomo di circa 90 anni, alla guida di un’auto, ha imboccato la strada contromano, provocando uno scontro con un motociclista di 52 anni. La vittima è stata trasportata d’urgenza in codice rosso all’Ospedale Antonio Cardarelli, dove le sue condizioni sono definite gravi, ma pare non sia in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora da verificare, sembra che l’anziano conducente abbia commesso un errore imboccando via Gino Doria nel senso opposto a quello consentito. Durante la manovra, avrebbe urtato prima due auto in sosta per poi investire il motociclista che stava procedendo regolarmente. L’impatto ha fatto cadere violentemente il centauro sull’asfalto, causandogli ferite gravi.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, che hanno stabilizzato la vittima prima di trasportarla al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli. Nel frattempo, gli agenti della Polizia Locale, appartenenti al reparto Infortunistica Stradale guidato dal Comandante Vincenzo Cirillo, hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non si esclude che vengano analizzate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per ottenere ulteriori dettagli utili.

Un incidente che solleva interrogativi sulla sicurezza stradale

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale e sull’idoneità alla guida delle persone anziane. Non è raro, infatti, che errori simili si verifichino a causa di disorientamento o ridotte capacità cognitive e fisiche. Il caso di via Gino Doria pone l’accento sulla necessità di valutare con attenzione le condizioni psicofisiche degli automobilisti più anziani per prevenire tragedie.

Al momento, l’attenzione resta concentrata sulle condizioni del motociclista ferito e sull’analisi dei dati raccolti dalle forze dell’ordine. La comunità del Vomero segue con apprensione gli sviluppi della vicenda, sperando in una pronta guarigione della vittima e in chiarimenti definitivi sull’accaduto.