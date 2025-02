Addio a Sally, il cane di Volturara Irpina che dava conforto ai parenti ai funerali

Con un toccante post sui social media, il Comune di Volturara Irpina, situato in provincia di Avellino, ha comunicato ai cittadini la triste notizia della morte di Sally, una cagnolina che era diventata un simbolo di affetto e solidarietà per tutta la comunità. Investita da un pirata della strada nei giorni scorsi, Sally ha riportato ferite gravissime che hanno reso necessario l’intervento di eutanasia.

La notizia ha profondamente colpito i residenti, che hanno visto in Sally non solo un animale domestico, ma un vero e proprio “idolo” del paese. A quindici anni, Sally aveva guadagnato un posto speciale nei cuori di tutti, grazie alla sua straordinaria empatia e al suo comportamento affettuoso. Durante i funerali, era solita accompagnare il feretro, offrendo conforto a familiari e amici in lutto. La sua presenza in questi momenti delicati le aveva valso il titolo di “accompagnatrice” ai funerali, un ruolo che ha svolto con dedizione e amore.

Un affetto incondizionato

L’amministrazione comunale di Volturara Irpina ha rilasciato una nota ufficiale per comunicare il triste evento: «Purtroppo ci è stato appena comunicato dall’Asl di Avellino che la Nostra Sally è deceduta». La nota prosegue spiegando le circostanze della sua morte: «A seguito dell’investimento, Sally ha subito gravissime lacerazioni alla colonna vertebrale, lesione con diagnosi di incurabilità. Considerato la grande sofferenza che detta lesione comporta, il POR di Napoli ha proceduto all’eutanasia».

La comunità ha immediatamente espresso il proprio cordoglio, rendendosi conto di aver perso un membro importante della famiglia allargata di Volturara Irpina. La morte di Sally ha scatenato un’ondata di emozione, con molti cittadini che hanno condiviso ricordi e aneddoti sui social, testimoniando l’impatto che la cagnolina ha avuto nelle loro vite.

La reazione dei residenti è stata di shock e tristezza. Sally non era solo un cane, ma un vero e proprio simbolo di amore e supporto. La sua presenza durante i funerali ha rappresentato un gesto di solidarietà che ha unito la comunità in momenti di dolore. Molti abitanti di Volturara Irpina hanno condiviso le loro esperienze, ricordando come Sally fosse capace di percepire il dolore e di offrire conforto ai familiari in lutto.

L’amministrazione comunale ha anche richiesto il recupero della salma di Sally dall’Asl di Avellino, sottolineando l’importanza di dare un ultimo saluto a un animale che ha significato tanto per tutti. La comunità si è mobilitata per organizzare un momento di commemorazione, dove i cittadini potranno riunirsi per rendere omaggio alla cagnolina che ha toccato i cuori di molti.

Un monumento in memoria di Sally

In segno di riconoscimento per il suo ruolo speciale nella comunità, è stata proposta l’idea di erigere un monumento in onore di Sally. Questa iniziativa ha trovato un ampio consenso tra i cittadini, desiderosi di onorare la memoria della cagnolina che ha portato conforto e unione nei momenti di lutto. La creazione di un monumento non solo celebrerà la vita di Sally, ma rappresenterà anche un simbolo della connessione tra gli esseri umani e gli animali.

La proposta di un monumento ha suscitato entusiasmo tra i residenti, che vedono in questo gesto un modo per mantenere viva la memoria di Sally e il suo impatto nella comunità. La sua storia è un promemoria di come gli animali possano avere un ruolo fondamentale nella vita delle persone, offrendo supporto emotivo e compagnia nei momenti più difficili.