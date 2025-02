Barbara De Rossi si sente male prima della diretta tv: “Portata al Gemelli, ho avuto paura di non farcela”

L’attrice e conduttrice Barbara De Rossi ha recentemente condiviso la sua esperienza di un grave malore avvenuto poco prima di andare in onda in televisione. In un’intervista con Monica Setta, durante la trasmissione “Storie di donne al bivio weekend”, prevista per sabato 22 febbraio su Rai2, De Rossi ha descritto i momenti di paura che ha vissuto.

Secondo quanto riportato, De Rossi ha affermato: “Stavo per andare in onda, avevo appena finito il trucco quando mi sono sentita mancare”. Questo evento ha segnato l’inizio di una serie di preoccupazioni per la salute dell’attrice, che si è vista costretta a cercare assistenza medica.

Nei giorni precedenti, Barbara De Rossi ha vissuto un’esperienza traumatica che l’ha portata a essere ricoverata. Ha raccontato: “Mi girava tutto e non riuscivo a stare in piedi. Il giorno dopo mi hanno ricoverata al Gemelli e ho vissuto attimi di vera paura”. Le sue parole evidenziano il livello di ansia e preoccupazione che ha affrontato, culminato in un ricovero presso l’ospedale Gemelli di Roma.

L’attrice ha rivelato di aver temuto seriamente per la sua vita, esprimendo: “Ho temuto davvero di morire. Non sapevo cosa potessi avere e solo dopo vari esami, Tac e risonanza ho scoperto che era stata una labirintite fulminante”. Questo tipo di labirintite, che non le era mai capitata prima, ha rappresentato un’esperienza estremamente difficile e spaventosa per De Rossi.

Fortunatamente, l’attrice è tornata a casa in Toscana e ha commentato: “Per fortuna la brutta avventura è solo un ricordo”. La sua testimonianza sarà trasmessa nella puntata di sabato, offrendo un’opportunità per riflettere sulla vulnerabilità anche delle figure pubbliche.

In merito alla labirintite fulminante, è importante notare che si tratta di un’infiammazione dell’orecchio interno che può causare vertigini e problemi di equilibrio. Secondo quanto riportato su Amplifon.it, questa condizione prende il nome dal labirinto dell’orecchio interno, ed è nota per influenzare sia l’udito che l’equilibrio, portando a episodi di vertigini.

Oltre alla sua carriera professionale, Barbara De Rossi ha anche parlato della sua vita privata. È sposata con Simone Fratini dal 9 dicembre 2023. In un’intervista sempre con Monica Setta, De Rossi ha condiviso la forte connessione che ha con Fratini: “Fra me e Simone è nato tutto come grande passione fisica. Sono una donna che fa sesso solo se è innamorata e per molto tempo io e mio marito passavamo intere giornate chiusi in camera facendo l’amore giorno e notte”. Ha anche aggiunto che spesso usciva dalla camera solo per preparare qualcosa da mangiare.

La relazione tra De Rossi e Fratini è durata oltre dieci anni e si basa su una profonda intesa e affetto reciproco. La loro storia d’amore è stata caratterizzata da momenti di grande passione e complicità, che l’attrice ha descritto con sincerità.

L’episodio del malore ha colpito non solo Barbara De Rossi, ma anche i suoi fan e il pubblico, che si sono mostrati preoccupati per la sua salute. La trasmissione di sabato offrirà un’importante opportunità per sensibilizzare il pubblico su temi legati alla salute e al benessere, in particolare riguardo a condizioni come la labirintite.

La labirintite fulminante, pur essendo una condizione rara, può colpire chiunque e portare a conseguenze significative, come ha dimostrato l’esperienza di De Rossi. La sua testimonianza potrebbe incoraggiare altre persone a prestare attenzione ai segnali del proprio corpo e a cercare assistenza medica quando necessario.