Un 17enne senza patente fugge dalla polizia a Roma, travolgendo l’auto dei vigili sul Grande Raccordo Anulare. Denunciato per vari reati

Un episodio di alta tensione si è verificato martedì pomeriggio a Roma, quando un ragazzo di 17 anni, privo di patente, ha tentato di sfuggire a una pattuglia della polizia locale. Il giovane, alla guida di una Fiat Panda e accompagnato da due amici, ha seminato il panico mentre si dirigeva a folle velocità sul Grande Raccordo Anulare (Gra).

Il fatto è avvenuto nel quartiere di Tor Bella Monaca, dove gli agenti del VI gruppo della Polizia Locale stavano effettuando controlli di routine. Durante il pattugliamento su via di Tor Bella Monaca, gli agenti hanno notato il veicolo condotto dal ragazzo, che stava compiendo manovre pericolose. Insospettiti dall’età del conducente, hanno intimato l’alt, ma il giovane ha reagito accelerando e dandosi alla fuga.

La fuga per le strade di Roma

L’inseguimento ha avuto inizio quando il minorenne ha ignorato l’ordine di arrestare la corsa, dirigendosi verso il Gra. Gli agenti hanno seguito il veicolo, che viaggiava a velocità sostenuta, superando altri automobilisti in modo imprudente e percorrendo anche la corsia di emergenza. La situazione ha creato momenti di grande apprensione, ma fortunatamente non ci sono stati feriti.

Dopo alcuni minuti di inseguimento, il giovane ha tentato di fuggire ulteriormente, ma la sua corsa si è conclusa all’altezza di viale Marisa Bellisario. Qui, il ragazzo ha speronato l’auto della Polizia Locale, che era riuscita a raggiungerlo. Di fronte a questa situazione, il 17enne non ha avuto altra scelta che fermarsi e scendere dal veicolo insieme ai suoi due amici.

Gli agenti hanno immediatamente bloccato il giovane e i suoi complici, portandoli presso gli uffici del comando di via Fernando Conti. Qui, sono state avviate le procedure di accertamento a carico del 17enne. La polizia ha confermato che, oltre al giovane, anche gli altri due occupanti della Fiat Panda, anch’essi minorenni, sono stati condotti presso il comando di zona. Lì, alla presenza di un genitore, sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

Le autorità hanno inoltre informato che il giovane sarà sanzionato per guida senza patente e per i comportamenti pericolosi tenuti durante il tentativo di fuga. Le indagini proseguono, e gli agenti si apprestano a effettuare ulteriori accertamenti sul veicolo coinvolto nell’incidente.

La fuga del 17enne si inserisce in un contesto di crescente attenzione da parte delle autorità sui comportamenti di guida irresponsabili, in particolare tra i giovani. Gli agenti di polizia hanno ribadito l’importanza del rispetto delle norme stradali e della sicurezza, sottolineando come situazioni simili possano mettere a rischio non solo la vita dei conducenti, ma anche quella di altri automobilisti e pedoni.

Il caso ha sollevato interrogativi sulla responsabilità dei genitori nel garantire la sicurezza dei propri figli e sul ruolo della comunità nell’educare i giovani a comportamenti di guida responsabili. La polizia sta intensificando i controlli nelle aree a maggior rischio, cercando di prevenire episodi simili e di garantire la sicurezza stradale.