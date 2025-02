Bianca Balti torna a casa dopo Sanremo, cena con le amiche: “L’ultima chemio tre settimane fa, mi hanno dato coraggio”

Dopo la sua partecipazione come co-conduttrice alla seconda serata del Festival di Sanremo 2025, Bianca Balti è tornata a Los Angeles, dove vive con le sue figlie. La modella, che ha condiviso il palco con Carlo Conti e Cristiano Malgioglio, ha rappresentato un esempio di resilienza e determinazione, come sottolineato dallo stesso Conti, che ha affermato: “È stata un esempio e una lezione, anche per molti uomini”.

Al suo rientro negli Stati Uniti, Bianca ha voluto celebrare non solo l’esperienza al festival, ma anche la conclusione del primo ciclo di chemioterapia, terminato a gennaio. La modella ha condiviso sui social la cena che ha organizzato con le sue amiche, che l’hanno supportata in questo periodo difficile. In un messaggio dedicato a loro, ha scritto: “Tre settimane fa ho fatto la mia ultima infusione di chemioterapia. Così abbiamo festeggiato. Io e le mie amiche, che sono state al mio fianco passo dopo passo nella malattia. Sono loro che mi hanno dato la forza quando non l’ho avuta”.

Le sue amiche hanno voluto omaggiarla con un simbolico albero di ulivo, accompagnato da un biglietto che Bianca ha deciso di mostrare su Instagram. Nel messaggio si legge: “Alla nostra Dea, amica, madre, insegnante e luce, grazie per averci insegnato come si vive anche quando fa male. L’ulivo, oltre a essere bellissimo e stoico, è anche simbolo di pace, rinascita e vittoria”. Questo gesto ha ulteriormente sottolineato il legame speciale che unisce Bianca alle sue amiche, che sono state fondamentali nel sostenerla durante la malattia.

Dopo la sua esperienza all’Ariston, dove ha calcato il palco sia nella seconda serata che durante la finale, Balti ha condiviso su Instagram alcune immagini che raccontano il suo Sanremo. In un post, ha espresso il suo ringraziamento a Carlo Conti per l’opportunità ricevuta, scrivendo: “Con le ali ci sono nata. A volare, invece, ho imparato tra cadute epiche ed una testardaggine che non mi ha mai lasciata mollare. Sono solita volteggiare nella quotidianità, ma a Carlo devo la grande opportunità di mostrare le mie ali a tutta Italia. Perché, come dice un bigliettino sulla mia scrivania, nella vita bisogna condividere la propria forza – non consigli”.

L’evento del Festival di Sanremo ha rappresentato un importante momento di celebrazione per Bianca, che ha saputo affrontare le sfide della vita con coraggio e determinazione. La sua presenza sul palco ha ispirato non solo le donne, ma anche gli uomini, dimostrando che la forza interiore può emergere anche nei momenti più difficili.

La modella ha scelto di utilizzare il suo profilo social per comunicare il suo percorso di recupero e la sua gratitudine verso coloro che le sono stati vicini. La condivisione della sua esperienza ha avuto un forte impatto sui suoi follower, molti dei quali hanno espresso parole di sostegno e ammirazione.

La fine del ciclo di chemioterapia segna un nuovo inizio per Bianca Balti, che guarda al futuro con speranza e determinazione. La sua storia è un esempio di come la resilienza e il supporto delle persone care possano fare la differenza in momenti di difficoltà.

In questo contesto, il messaggio di Bianca alle sue amiche è chiaro e potente: la forza si trova anche nella vulnerabilità e nell’apertura verso gli altri. La celebrazione della vita, della salute e dell’amicizia è ciò che ha caratterizzato il suo rientro a Los Angeles.