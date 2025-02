Serena Brancale: “Sono indipendente senza mia madre, ma lei resta sempre con me. Dario Morello è il mio fan numero uno”

Oggi, domenica 23 febbraio 2025, Serena Brancale è stata ospite del programma Verissimo, dove ha condiviso le sue emozioni legate alla recente partecipazione al Festival di Sanremo. L’artista pugliese ha presentato il brano “Anema e Core” sul palcoscenico dell’Ariston, esprimendo la sua gioia per il momento positivo che sta vivendo. “Un anno magico”, ha dichiarato, descrivendo l’intensità delle emozioni che sta provando.

Durante l’intervista con Silvia Toffanin, Serena ha parlato del suo attuale stato d’animo: “Sono in un fiume in piena, è tutto bello ed è quello che desideravo”. La cantante ha anche menzionato il ruolo fondamentale della sua famiglia nel suo percorso artistico, in particolare di sua sorella Nicola, che ha diretto l’orchestra del suo brano a Sanremo. “Vederla sotto al palco con me è stato bellissimo, un pezzo di cuore”, ha aggiunto Serena, sottolineando il legame speciale che la unisce alla sorella.

Un tema ricorrente nell’intervista è stato il ricordo della madre, scomparsa, che continua a influenzare profondamente la vita di Serena. “Mamma era tutto, era la festa a casa, la maestra, quella che spronava, ora è il mio angelo”, ha dichiarato, esprimendo il dolore per la sua perdita. Ha anche parlato del padre, che rappresenta un importante punto di riferimento per lei e per la sorella. “Papà è molto orgoglioso, è il mio comico preferito. Lui è il nostro migliore amico, il nostro punto di riferimento. Mamma sarebbe contentissima. Io piango perché non c’è. Sono forte non avendola, ma lei c’è in tutto quello che faccio. Mi aiuta a pensare meglio”, ha affermato.

Riguardo alla sua vita sentimentale, Serena Brancale ha parlato del fidanzato Dario Morello, un pugile con cui sta insieme da poco. Ha descritto il loro rapporto come positivo e rispettoso: “La cosa bella di Dario è che fa un mestiere per cui è molto rispettoso degli altri e di se stesso. Da sportivo, vive bene la vita grazie allo sport, ha molta disciplina”. Serena ha elogiato Dario per il suo supporto e la sua positività: “Felice di ogni cosa che faccio, non è geloso, è il mio primo fan. Mi guarda con gli occhi dell’amore, se deve dirmi qualcosa non sbaglia mai. Lui ogni giorno è sereno, sono fortunata. In questo momento ci vuole serenità”.

In merito alla sua esperienza a Sanremo, Serena ha parlato anche del duetto con Alessandra Amoroso sulle note di “If I Ain’t Got You” di Alicia Keys. Ha rivelato che inizialmente non conosceva Alessandra, ma che tra di loro è subito scattata una grande affinità: “Non la conoscevo ad Alessandra e dai primi messaggi che ci siamo mandate eravamo già amiche. La chimica è scattata subito”. Durante il festival, ha ricevuto da Alessandra un sostegno significativo: “Mi ha dato una carica incredibile per tirar fuori il meglio, mi guardava con gli occhi della serie ‘Vai, gioca, spacca’”.

Il racconto di Serena Brancale non è solo una testimonianza del suo successo artistico, ma anche un riflesso della sua vita personale, segnata da relazioni profonde e significative. La sua capacità di affrontare il dolore della perdita e di trovare forza nell’amore e nel supporto della famiglia e del partner rappresenta un messaggio di resilienza.