Morta bimba di 4 anni sull’Alemagna in seguito a un sorpasso, mamma accusata di omicidio stradale

Una tragica incidenti stradale ha avuto luogo sulla strada statale 51 di Alemagna, nel comune di Fadalto di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, dove una donna di Belluno è attualmente indagata per omicidio stradale. La vettura che guidava, con a bordo la sua bambina di 4 anni, è stata coinvolta in un grave scontro che ha portato alla morte della piccola.

Secondo le prime ricostruzioni degli eventi, l’incidente è stato causato da un sorpasso imprudente. La donna, mentre stava viaggiando in direzione di Vittorio Veneto insieme alla figlioletta, ha tentato di sorpassare un camper che la precedeva. Questo tentativo ha provocato un impatto tra la sua auto, un camper e un’altra vettura in transito. In totale, sette persone sono rimaste ferite nell’incidente, sei delle quali in modo lieve, inclusi due bambini.

Nonostante i soccorsi immediati, la bambina è deceduta poco dopo l’incidente. Il personale del Suem 118, insieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale, è intervenuto rapidamente sul luogo dell’incidente. Le indagini sono ora concentrate sull’accertamento delle responsabilità penali riguardo alla morte della piccola. Sarà effettuata una perizia per chiarire la dinamica del sinistro avvenuto domenica 23 febbraio e per verificare se la bambina fosse correttamente allacciata al seggiolino, come previsto dalle normative vigenti.

Al momento dell’incidente, la donna era diretta verso una chiesa con la figlioletta. Secondo quanto riportato dall’autista del camper coinvolto, egli ha assistito al sorpasso ma non ha potuto evitare il successivo scontro con una terza automobile. L’autista del camper è stato tra i primi a prestare soccorso, mentre i passeggeri a bordo del veicolo sono rimasti illesi e hanno cercato di fornire assistenza alle vittime dell’incidente.

Purtroppo, per la bambina di 4 anni era già troppo tardi. Le ferite riportate erano estremamente gravi e, nonostante gli sforzi dei soccorritori e dei sanitari, non è stato possibile salvarla. Il tempestivo intervento degli automobilisti e dei servizi di emergenza non è bastato a evitare il tragico epilogo.

Le autorità competenti stanno ora lavorando per chiarire ogni aspetto della vicenda e stabilire eventuali responsabilità. La donna indagata potrebbe affrontare gravi conseguenze legali a seguito di questo incidente, che ha profondamente colpito la comunità locale.

Questo evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale e sull’importanza di rispettare le norme di guida, in particolare quando si trasportano bambini. Gli esperti raccomandano sempre di prestare la massima attenzione durante la guida e di seguire scrupolosamente le regole del codice della strada, specialmente in situazioni di sorpasso.

In seguito all’incidente, si prevede che le autorità locali intensifichino i controlli sulla sicurezza stradale nella zona, per prevenire futuri incidenti e garantire una maggiore protezione agli utenti della strada, in particolare ai più vulnerabili come i bambini.