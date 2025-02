Alfonso Signorini rimprovera Shaila al GF: “Hai chiamato Helena put*ana, non prendermi in giro”

Nella puntata del 24 febbraio del Grande Fratello, il conduttore Alfonso Signorini ha aperto la trasmissione con un tema controverso: il dissing composto da Shaila Gatta nei confronti di Helena Prestes. In questa canzone rap, Shaila esprime le sue opinioni sulla modella, utilizzando toni provocatori e incisivi. Il conduttore ha sottolineato come l’ex velina abbia frequentemente utilizzato il termine “seven eight” per riferirsi a Helena, un numero che, secondo la smorfia napoletana, corrisponde alla figura della malafemmina, ovvero una donna dai facili costumi.

Il dissing di Shaila è stato caratterizzato da versi incisivi come: “C’è una fan fuori in giardino che mi copia tutti i giorni / sta accusando ancora il colpo di non essere la prima / volgare un po’ sguaiata, non fare la gelosa se Lorenzo mi accarezza / Una vera diva non elogia mai sé stessa, hai paura principessa?” Questi passaggi hanno suscitato reazioni contrastanti tra gli altri concorrenti della casa. Alcuni hanno reagito con risate, mentre altri hanno considerato il brano uno scherzo di cattivo gusto. Anche Helena ha risposto, affermando: “La gelosia nei confronti di Lorenzo non esiste, sono cose che esistono solo nella tua testa.”

Durante la puntata, Alfonso Signorini ha messo in evidenza l’uso ripetuto del termine “seven eight” da parte di Shaila. Ha spiegato che, nella smorfia napoletana, il numero 78 è associato alla malafemmena. “Guarda che strana la coincidenza,” ha commentato il conduttore. Tuttavia, Shaila ha negato l’intenzione di riferirsi a tale significato, sostenendo che il termine fosse legato ai passi di danza: “Si riferisce ai passi di danza, come per dire che lei prende e parte.”

Signorini ha replicato, affermando: “Non voglio gridare allo scandalo, perché non sarebbe la prima volta nella Casa, visto che anche Helena aveva dato della seven eight a Jessica, ma non prendermi per stupido.” La difesa di Shaila potrebbe avere una certa plausibilità, poiché Helena stessa ha utilizzato l’espressione durante le prove di ballo, accompagnando i suoi movimenti con la stessa frase.

L’episodio ha creato un clima di tensione all’interno della casa, evidenziando le dinamiche relazionali tra i concorrenti. Il dissing di Shaila ha messo in luce non solo le rivalità, ma anche il modo in cui le parole possono essere interpretate e strumentalizzate. Le interazioni tra i concorrenti del Grande Fratello continuano a generare discussioni e dibattiti, sia all’interno che all’esterno della casa.

La questione del linguaggio e dei riferimenti culturali è diventata centrale, con Signorini che ha cercato di chiarire i significati impliciti delle espressioni usate. La tensione tra Shaila e Helena ha attirato l’attenzione del pubblico, che si è trovato di fronte a una situazione in cui le parole possono ferire e creare conflitti. La trasmissione ha messo in evidenza non solo il lato spettacolare del reality, ma anche le complessità delle relazioni interpersonali.

L’episodio ha portato a riflessioni su come le parole possano influenzare le percezioni e le dinamiche sociali all’interno di un gruppo. La reazione di Helena e il suo rifiuto di sentirsi gelosa hanno aggiunto un ulteriore strato di complessità alla situazione, mostrando come le rivalità possano manifestarsi anche in modi inaspettati.