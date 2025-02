Marco ad Affari Tuoi dice no ai cambi e finisce con un euro, il Dottore cercava di aiutarlo

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda martedì 25 febbraio, Marco dalla Toscana, accompagnato dalla compagna Giovanna, ha vissuto un’esperienza ricca di emozioni. La coppia, insieme da cinque anni e convivente da due, ha scelto il pacco numero 17 per la loro avventura. Come di consueto, il piatto tipico portato da Thanat è stata la ribollita, un omaggio alla tradizione culinaria toscana. Durante il gioco, Thanat ha fatto una previsione audace: “Nel pacco ci sono 50mila euro”. Tuttavia, questa somma si è rivelata in finale, ma dalla parte sbagliata, portando a una vincita di solo un euro.

La partita di Marco è iniziata con una partenza in salita: il primo pacco aperto ha rivelato l’assenza di 200mila euro. Nonostante ciò, il secondo pacco ha portato una sorpresa negativa, dando il via a un nuovo ballo, dal titolo “Sesso e Samba” a “Anema e Core”, poiché il contenuto era zero euro. La situazione è migliorata con il pacco successivo, che conteneva cinquemila euro, ma il percorso è stato costellato di alti e bassi. Marco ha aperto il pacco numero 13 dall’Umbria, trovando 5 euro, mentre nel pacco numero 7 dalla Puglia erano presenti 75mila euro.

La prima offerta del Dottore è stata di 30mila euro. Marco ha chiesto consiglio alla compagna, affermando: “Ci farei tante cose, tu che dici?”, e Giovanna ha concordato, decidendo di rifiutare l’offerta. Le successive aperture hanno visto il volo dei 300mila euro nel pacco della Lombardia, costringendo la coppia a puntare sui 100mila euro. Tuttavia, nel pacco successivo, sono stati trovati solo 50 euro. Il Dottore ha poi offerto un cambio, ma Marco e Giovanna hanno rifiutato, continuando il gioco.

Dopo un altro pacco che ha rivelato 500 euro, la tensione è aumentata ulteriormente con l’apertura del pacco che conteneva 10mila euro. Successivamente, il pacco numero 14 dalle Marche ha svelato 30mila euro. A questo punto, il Dottore ha proposto 20mila euro per un tiro, ma la coppia ha deciso di proseguire.

Con un pacco che conteneva 15mila euro, il Dottore ha riproposto un cambio, ma Marco e Giovanna hanno scelto di continuare. Restavano quattro pacchi blu e tre rossi. Il pacco successivo ha rivelato un altro rosso, contenente 20mila euro. A questo punto, le cifre importanti rimaste erano 50mila e 100mila euro. La nuova offerta del Dottore per questa fase di gioco è stata significativa, ma la coppia ha deciso di rifiutare, continuando la partita.

Stefano De Martino, conduttore dello show, ha cercato di infondere calma e serenità nel pubblico e nei concorrenti, tirando fuori le cosiddette “armi zen”. Il primo pacco scelto ha contenuto solo 20 euro, mentre nel secondo pacco erano presenti 100mila euro, aumentando la tensione. Il Dottore ha avvertito: “Due tiri e si va al finale”. Senza ulteriori offerte, l’unica opzione rimasta era il cambio, ma Marco ha deciso di proseguire.

Nel primo dei due pacchi finali, Marco ha trovato 100 euro, mentre nel secondo pacco erano presenti 75 euro. A questo punto, il concorrente si è trovato di fronte a una scelta cruciale: un euro contro 50mila euro. L’ultima offerta del Dottore è stata di 20mila euro, ma Marco ha rifiutato. La delusione finale è stata cocente, poiché il pacco finale conteneva solo un euro.