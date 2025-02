L’inaspettata dedica di Gessica Notaro a Javier Martinez: “Cinghialone mio, non vedo l’ora di rivederti”

Javier Martinez, concorrente dell’edizione 2024/2025 del Grande Fratello, celebra il suo trentesimo compleanno all’interno della Casa più spiata d’Italia. Il pallavolista brasiliano, protagonista di numerose dinamiche tra i coinquilini, ha ricevuto un affettuoso messaggio da parte di Gessica Notaro, sua storica amica, che ha voluto dedicargli un pensiero speciale attraverso un post su Instagram.

Nel suo messaggio, Gessica Notaro ha esordito sottolineando quanto sia significativo per Javier Martinez festeggiare un traguardo così importante proprio durante la sua partecipazione al reality: “Chi mai avrebbe detto che avresti festeggiato i tuoi 30 anni dentro la Casa del Grande Fratello in compagnia di tutti gli italiani che ti sostengono e ti vogliono bene. Meriti tutta questa felicità ed ancora di più, perché la Vita ti ha tolto tanto ma si è ricordata di avere un grande debito con te… ed ora stai finalmente vivendo delle emozioni incredibili che poche persone hanno il privilegio di poter vivere nella propria Vita. Ma questo è solo l’inizio”.

Il legame tra i due amici è stato messo in evidenza dalle parole della Notaro, che ha voluto rimarcare quanto Javier abbia dimostrato forza e determinazione nel suo percorso all’interno del programma. Un accenno alla finale del reality, sempre più vicina, non è mancato: “So che non è stato sempre facile ma sei arrivato fino a qui dimostrando la meravigliosa persona che sei ed ora, in piedi nel tuo equilibrio, hai trovato una persona meravigliosa quanto te. Noi siamo con te sempre, anche da lontano, e non vediamo l’ora di riabbracciarti… sperando ovviamente che succeda il più tardi possibile”.

La dedica si conclude con un tocco affettuoso e scherzoso: “Non so chi vincerà il Grande Fratello quest’anno, ma sappi che comunque vada… per noi hai già vinto e siamo incredibilmente fieri di te. Buon compleanno cinghialone mio, ti voglio un’infinità di bene”.

Un’amicizia sotto i riflettori

Non è la prima volta che Gessica Notaro esprime il suo sostegno per Javier Martinez durante questa edizione del Grande Fratello. Circa un mese fa, l’attivista era stata ospite nella Casa per fare una sorpresa al pallavolista. Durante quella visita, tuttavia, non erano mancati momenti di tensione con un’altra concorrente, Shaila Gatta. Quest’ultima aveva ironizzato sul comportamento di Javier, definendolo come qualcuno che “mangia, dorme e un po’ flirta”. La replica della Notaro non si era fatta attendere: “Perché lei cosa fa?”, aveva risposto con tono pungente.

La situazione si era ulteriormente animata quando Shaila Gatta, dal salotto della Casa, aveva reagito in modo sarcastico: “Ma chi è questa?” aveva detto ridendo, per poi aggiungere: “Vabbè, se, ciao. Come si chiama? Gessica, è stato un piacere ciao. Non la conosco. Se ne ho sentito parlare? Sì, certo. È amica di Javier, non mi ricordo come si chiama. Goditi la tua amica, neanche mi stavate ascoltando. Goditi il pesciolino col tutù, il porcellino, cos’è sto coso?”.

Javier Martinez tra strategie e relazioni

Nel corso di questa edizione del Grande Fratello, Javier Martinez è stato spesso al centro delle dinamiche della Casa, sia per le sue interazioni personali sia per le strategie di gioco. Tra i momenti più discussi vi è il triangolo sentimentale con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, così come quello con Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Proprio con Helena Prestes, negli ultimi giorni, si è parlato di strategie per affrontare al meglio le ultime fasi del reality: “Bisogna giocare bene, siamo quasi alla fine”, avrebbe dichiarato il pallavolista.

Con l’avvicinarsi della finale, l’attenzione su Javier Martinez e il suo percorso cresce sempre di più. Riuscirà a conquistare la vittoria? Per ora, il sostegno dei suoi amici e fan sembra essere una certezza incrollabile.