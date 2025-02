Morta Michelle Trachtenberg, al vaglio le cause: il trapianto di fegato tra le ipotesi

La scomparsa improvvisa di Michelle Trachtenberg, attrice celebre per i suoi ruoli in Gossip Girl e Buffy l’ammazzavampiri, ha scosso il mondo dello spettacolo. Secondo quanto riportato da ABC News e TMZ, è stata disposta un’autopsia per determinare le cause del decesso, avvenuto all’età di 39 anni. Nell’ultimo anno, Trachtenberg aveva subito un trapianto di fegato e si sospetta che possano esserci state delle complicazioni legate all’intervento.

Il corpo di Michelle Trachtenberg è stato trovato dalla madre la mattina del 26 febbraio, nel suo appartamento situato in un complesso residenziale di lusso nel quartiere Central Park South, a New York. Secondo le informazioni fornite dalla polizia e dai paramedici, sono stati chiamati per un caso di arresto cardiaco e, una volta arrivati sul posto, hanno trovato l’attrice priva di sensi. Purtroppo, è stata dichiarata morta sul luogo dell’incidente.

Il medico legale ha confermato l’esecuzione dell’autopsia per chiarire le circostanze del decesso, che al momento rimangono sconosciute. Fonti americane indicano che, a causa del recente trapianto di fegato, Trachtenberg potrebbe aver sperimentato complicazioni, portando così a una possibile reazione di rigetto. In base a queste informazioni, la polizia ipotizza che la causa della morte possa essere naturale.

La carriera di Michelle Trachtenberg è iniziata in giovane età. Nata a New York nell’ottobre del 1985, ha esordito nel mondo della recitazione con il ruolo di protagonista nella serie Le avventure di Pete e Pete su Nickelodeon. Il suo debutto cinematografico è avvenuto nel 1996 con il film Harriet la spia, grazie al quale ha ottenuto il Young Artist Award nel 1997. Negli anni successivi, ha conquistato il pubblico interpretando Dawn Summers in Buffy l’ammazzavampiri, un ruolo che ha ricoperto fino al 2003.

Dal 2008 al 2012, Trachtenberg ha recitato nella popolare serie Gossip Girl, dove ha interpretato il personaggio di Georgina Sparks per diverse stagioni, consolidando la sua fama nel panorama televisivo. La sua carriera è stata caratterizzata da una serie di ruoli significativi che l’hanno resa una figura amata e rispettata nel settore.

La notizia della sua morte ha suscitato un profondo cordoglio tra fan e colleghi, molti dei quali hanno espresso il loro dolore e la loro incredulità sui social media. I tributi da parte del cast di Gossip Girl e Buffy hanno evidenziato la perdita di un’anima bella e talentuosa, riconoscendo il contributo significativo che Trachtenberg ha dato all’industria dell’intrattenimento.

Negli ultimi mesi, le sue condizioni di salute erano state oggetto di preoccupazione. Le sue ultime foto su Instagram, in cui appariva visibilmente dimagrita e fragile, avevano allarmato i fan, sollevando interrogativi sulle sue condizioni generali. La comunità dei fan ha seguito con attenzione la sua situazione, sperando in un miglioramento.

Il trapianto di fegato subito da Michelle Trachtenberg è stato un intervento delicato e complesso, che può comportare rischi significativi. Gli esperti sottolineano che il rigetto dell’organo trapiantato è una delle complicazioni più comuni, e la gestione post-operatoria richiede un attento monitoraggio e supporto medico. Questo aspetto ha sollevato ulteriori preoccupazioni tra coloro che seguivano la sua carriera e la sua vita personale.