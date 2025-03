Cosa fai nel mio appartamento, con i miei vestiti? E dove è mio marito?” chiese la sconosciuta, tornata a casa prima del previsto

“Marisa, puoi aiutare la mamma? Ha bisogno di mettere la carta da parati nella sua stanza. Ha iniziato a ristrutturare, ma ora si lamenta del mal di schiena. Ha già tolto quella vecchia, ma ha bisogno di aiuto per mettere quella nuova,” chiese Eugen mentre riponeva i piatti lavati nell’armadio. “Sei in vacanza comunque, e io non posso prendere un weekend libero in questo momento.”

Nadezhda Ivanovna voleva molto bene alla sua nuora. Andavano d’accordo, e la giovane donna pensò che non avrebbe dovuto rifiutare aiuto se qualcuno lo avesse chiesto. La suocera non l’avrebbe chiamata, sentendosi in imbarazzo. Forse aveva fatto qualche accenno a suo figlio che aveva bisogno di aiuto?

“Certo, la chiamerò domani mattina e organizzerò quando posso andare.”

“Perché non la sorprendi? Compriamo subito un biglietto per il treno pendolare? Posso accompagnarti alla stazione domani mattina.”

Marina si shruggò. Perché no? Non le sarebbe costato nulla, e sarebbe piaciuto alla suocera. Insieme avrebbero potuto sistemare rapidamente i piccoli lavori. Sarebbe stata anche una buona occasione per cambiare aria e fare una pausa. Suo marito comprò il biglietto per Marina, lei preparò le sue cose in uno zaino, e la mattina seguente si trovò già sul treno pendolare, pensando che sarebbe stato carino fermarsi al negozio per comprare qualcosa per il tè. Magari anche dei fiori per la suocera?

Nadezhda Ivanovna fu davvero sorpresa dalla visita di Marina. Non si aspettava che suo figlio chiedesse alla moglie di aiutare la madre, e si sentì toccata. Dopo aver esaminato i lavori da fare, Marina concluse che sarebbe dovuta restare almeno tre giorni. Avvertì suo marito che era già lì e non sarebbe tornata prima di tre giorni, e forse sarebbe rimasta anche un giorno in più.

Tuttavia, Nadezhda Ivanovna non aveva intenzione di fare tutto da sola. Aveva assunto degli operai che dovevano aiutarla con la carta da parati. Aveva principalmente chiamato suo figlio per chiedergli dei soldi extra per pagarli, ma lui fraintese. Trasferì i soldi, certo, ma mandò anche sua moglie ad aiutare.

“Ti ha mandato ad aiutare anche lui. Ma li sistemeremo velocemente, e potrai tornare a casa,” sorrise la suocera. “Grazie, Marisa, per aver risposto.”

“Non c’è di che.”

Mentre Marina andava al negozio a comprare la spesa che la suocera le aveva chiesto, gli operai arrivarono e iniziarono il lavoro. Quando tornò, Marina si mise a preparare il pranzo. La suocera voleva non solo pagare gli operai, ma anche offrirgli delle gustose patate stufate.

“Marina? Che incontro!” – sentì una voce familiare.

“Alessandro?” – si sorprese, girandosi verso l’operaio che si stava asciugando le mani sulla tuta da lavoro. – “Davvero, un incontro inaspettato.”

Marina conosceva Alessandro dai tempi in cui viveva all’orfanotrofio. Lui l’aveva sempre difesa contro gli altri, condivideva le sue merende con lei, e quando si diplomò, le regalò un gufo scolpito in legno. Marina aveva conservato il regalo, insieme ai bei ricordi di un amico che sparì senza mai dare sue notizie.

Mentre aiutava i ragazzi ad applicare la colla sui fogli, Marina parlò con Alessandro. L’uomo le raccontò che si era arruolato nell’esercito subito dopo il diploma, e non appena tornò, lo caricarono di lavoro. Voleva guadagnare per una vita migliore, quella che avevano sempre sognato nell’orfanotrofio.

A quanto pare, la vita non era andata meglio, visto che stava facendo lavori di ristrutturazione. Per qualche motivo, questo pensiero fece sorgere un po’ di amarezza in Marina. Le dispiaceva, perché Alessandro era sempre stato così determinato. Le sarebbe piaciuto poterlo aiutare a sistemarsi nella vita. Del resto, Marina era stata una volta innamorata di lui. Alessandro non disse mai che provava ancora qualcosa per lei, anche se era difficile nasconderlo. Cercò Marina quando tornò, ma non riuscì a trovarla, perché lei non aveva pagine sui social media e nessuno sapeva dove si fosse trasferita dopo la maturità per poterglielo dire.

Riassettarono la stanza in un solo giorno. Tutti lavorarono in modo fluido, e la stanza sembrava anche più grande grazie alla nuova carta da parati chiara. Marina decise di restare dalla sua suocera per la notte, ripulire e andare a casa la mattina seguente, dato che avevano finito in fretta. Proprio in quel momento, una collega la chiamò per chiederle di coprire il suo turno. Un po’ di lavoro extra non fa mai male.

Alessandro le offrì di portarla, visto che doveva anche andare in città a comprare degli attrezzi per il lavoro. Era meglio che prendere il treno pendolare, dove spesso si trovano persone molto ubriache.

La suocera guardò Marina con sospetto, sorpresa che stesse chiacchierando così gentilmente con l’operaio, ma non disse nulla. Forse aveva deciso di trarre le sue conclusioni?

Marina non pensò nemmeno di avvertire suo marito che sarebbe tornata a casa prima del previsto. Sarebbe stata una sorpresa. Arrivò, cucinò una cena deliziosa e lo accolse con un bel vestito, poi… magari concepivano un bambino? Marina sognava da tempo di avere un bambino, e quella giornata sembrava proprio il momento giusto.

Dopo aver salutato sua suocera, chiedendole di chiamarla se avesse avuto bisogno di aiuto, Marina salì in macchina con Alessandro e si diresse verso casa. Nadezhda Ivanovna scosse disapprovatoriamente la testa, annotò anche il numero della macchina. Pensava davvero che la sua nuora potesse tradire suo figlio?