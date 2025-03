Elon Musk diventa padre per la quattordicesima volta, la quarta con Shivon Zilis: benvenuto Seldon Lycurgus

Il fondatore di Tesla, Elon Musk, ha dato il benvenuto al suo quattordicesimo figlio, Seldon Lycurgus, frutto della sua relazione con Shivon Zilis, attuale dirigente dell’azienda Neuralink, di cui Musk è co-CEO. La notizia della nascita è stata condivisa dalla neo mamma attraverso un messaggio pubblicato su X, il social network precedentemente noto come Twitter.

Shivon Zilis ha rivelato la nascita del piccolo Seldon in un post, spiegando che “abbiamo discusso con Elon e, nella data del primo compleanno della bellissima Arcadia, abbiamo ritenuto che fosse meglio condividere direttamente anche il nostro meraviglioso e incredibile figlio Seldon Lycurgus.” La comunicazione è avvenuta il 28 febbraio, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulla data di nascita del bambino. Zilis ha descritto il suo nuovo arrivato dicendo: “Ha il fisico di un colosso e un grande cuore d’oro. Lo amo tanto.” Musk ha risposto al post con un cuore rosso, esprimendo la sua gioia per l’arrivo del piccolo.

Elon Musk ha sempre mostrato un forte attaccamento alle famiglie numerose. Prima della nascita di Seldon, Musk e Zilis avevano già dato vita a tre figli: i gemelli Strider e Azure, concepiti tramite fecondazione in vitro, e la piccola Arcadia. Inoltre, Musk ha avuto sei figli dal suo precedente matrimonio con Justine Wilson, uno dei quali è venuto a mancare a sole dieci settimane dalla nascita. I suoi figli includono i gemelli Griffin e Xavier, quest’ultimo ora conosciuto come Vivian Jenna Wilson, e i trigemini Kai, Saxon e Damian.

La vita familiare di Musk è ulteriormente arricchita dalla sua precedente relazione con la cantante Grimes, dalla quale ha avuto tre figli: X AE A-XII (noto come baby X), Y (precedentemente Exa Dark Sideræl) e Techno Mechanicus (Tau). Questo ampio nucleo familiare ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, rendendo Musk una figura di spicco non solo nel mondo degli affari, ma anche nella sfera sociale.

La notizia della nascita del quattordicesimo figlio di Musk ha suscitato un grande interesse e dibattito sui social media, dove i fan e i critici hanno condiviso le loro opinioni. Molti utenti hanno espresso entusiasmo per la nuova aggiunta alla famiglia di Musk, mentre altri hanno sollevato questioni riguardanti la sua capacità di gestire una famiglia così numerosa, considerando anche i suoi impegni professionali.

La vita di Elon Musk è caratterizzata da un equilibrio tra carriera e vita personale. Nonostante i suoi numerosi impegni come imprenditore e innovatore, Musk sembra dedicare tempo e attenzione alla sua famiglia. L’arrivo di Seldon Lycurgus rappresenta un ulteriore capitolo nella vita di un uomo noto per le sue ambizioni e i suoi successi nel campo della tecnologia e dell’aviazione spaziale.