Confermato il supporto italiano a Kiev, le parole di Meloni a Zelensky

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un incontro bilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il summit sulla difesa tenutosi oggi a Londra. L’incontro si è svolto a margine della riunione a Lancaster, dove erano presenti anche altri leader europei e rappresentanti dell’Unione Europea e della NATO. Secondo quanto comunicato da Palazzo Chigi, l’incontro ha avuto come obiettivo principale quello di ribadire il sostegno dell’Italia all’Ucraina e al suo popolo. È stato sottolineato l’impegno dell’Italia, in collaborazione con i partner europei, occidentali e gli Stati Uniti, per costruire una pace giusta e duratura, che garantisca un futuro di sovranità, sicurezza e libertà per l’Ucraina.

L’Italia ha quindi confermato la sua posizione di alleato di Kiev. Contestualmente, Meloni ha espresso l’intenzione di fungere da “ponte” con Donald Trump per ristabilire i rapporti tra il governo ucraino e l’ex presidente americano, dopo le tensioni emerse in seguito a un diverbio avvenuto venerdì scorso. Secondo le notizie diffuse, la premier italiana ha contattato Trump per discutere la possibilità di convocare un incontro tra i leader degli Stati Uniti, dell’Unione Europea e dell’Ucraina, previsto tra marzo e aprile, sotto l’egida della NATO.

Dopo il colloquio con Meloni, il presidente Zelensky ha condiviso su X la sua soddisfazione per l’incontro, definendolo “buono” e mirato a sviluppare un piano d’azione congiunto per porre fine al conflitto con una pace giusta e sostenibile. Zelensky ha aggiunto: “Nessuno è interessato alla continuazione e al rapido ritorno della guerra, tranne (Vladimir) Putin, perciò è importante mantenere l’unità attorno all’Ucraina e rafforzare le posizioni del nostro Stato in collaborazione con gli alleati – i paesi europei e gli Stati Uniti”. Ha poi concluso il suo intervento affermando che “l’Ucraina ha bisogno di una pace supportata da garanzie di sicurezza affidabili”, esprimendo gratitudine all’Italia per il continuo supporto e la partnership nel perseguire la pace.

Prima dell’incontro con Zelensky, Meloni ha incontrato il premier britannico Keir Starmer, con il quale ha discusso le questioni più urgenti, tra cui il conflitto in Ucraina, la sicurezza e l’immigrazione. Entrambi i leader hanno manifestato un accordo sull’importanza dell’alleanza transatlantica tra Europa e Stati Uniti, specialmente di fronte alle sfide comuni attuali. In una nota diffusa da Downing Street prima del vertice, il colloquio è stato descritto come “caloroso e costruttivo”, evidenziando che si trattava del terzo incontro faccia a faccia tra i due leader dall’inizio di luglio. Nel comunicato, è stato anche ribadito il sostegno congiunto all’Ucraina “per tutto il tempo necessario” in risposta all’invasione russa.

Questo incontro tra Meloni e Zelensky rappresenta un passo significativo nel rafforzare le relazioni tra l’Italia e l’Ucraina, in un periodo in cui la situazione geopolitica rimane tesa. La presidente del Consiglio ha ribadito l’importanza della cooperazione internazionale per affrontare la crisi in corso e garantire un futuro di stabilità per l’Ucraina. La determinazione di Meloni di mantenere un dialogo aperto con gli Stati Uniti, attraverso un possibile coinvolgimento di Trump, suggerisce un approccio strategico volto a consolidare i legami tra le nazioni alleate e a promuovere una soluzione pacifica al conflitto.