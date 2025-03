Claudio Lippi: “A Buona Domenica prendevo lo Xanax per l’ansia. Lavorare con Bonolis fu un incubo”

Claudio Lippi, celebre conduttore televisivo italiano, si appresta a celebrare il suo ottantesimo compleanno il prossimo giugno. In un’intervista esclusiva rilasciata a Giovanna Cavalli per il Corriere della Sera, Lippi ha condiviso riflessioni sulla sua carriera e sulla vita privata, toccando anche il tema dell’amicizia con il compianto Fabrizio Frizzi.

Lippi ha descritto la loro amicizia come sacra, affermando: “Ho buoni rapporti con tanti, ma se penso all’amicizia con la A maiuscola, per me sacra, quella per cui si può stare a guardarsi negli occhi per ore senza parlare, c’è solo Fabrizio”. Ha ricordato i momenti difficili vissuti insieme nel mondo dello spettacolo e ha espresso il suo dolore per la perdita di Frizzi, sottolineando: “Era innamorato della vita, se n’è andato nel momento più bello. Dovevamo vederci a cena, mi è rimasta la convinzione che un giorno mi chiamerà”.

Parlando della sua carriera, Claudio Lippi ha rivelato che, nonostante la sua esperienza, ha spesso dovuto affrontare ansie e attacchi di panico, specialmente quando si trovava davanti alla telecamera. Durante gli anni trascorsi alla conduzione di Buona Domenica, ha confessato di aver utilizzato lo Xanax per gestire l’ansia: “È l’effetto che mi fa il pubblico, ancora oggi. Per dieci anni di Buona Domenica su Canale 5 prendevo lo Xanax. Avevo attacchi di panico, mi girava la testa e mi aggrappavo al braccio di Laurenti o di Paola Barale. Poi, appena sciolta la lingua a moquette, andavo bene”.

Lippi ha anche riflettuto sulla sua esperienza a Domenica In, condotta insieme a Paolo Bonolis, definendola “orrenda”. Ha spiegato le difficoltà nel lavorare con Bonolis, affermando: “Paolo è un Gemelli, tende a prevaricare, l’ultima parola è sempre la sua”. Secondo Lippi, questo ha reso difficile per lui esprimere le proprie opinioni, tanto che all’ultima puntata decise di non presentarsi, fingendo di essere malato. “Bonolis se la legò al dito”, ha aggiunto, ma ha anche rivelato che recentemente si sono incontrati in treno e che tra loro c’è stata cordialità, affermando: “Nessun rancore”.

Un altro capitolo della sua vita professionale è stato il suo allontanamento da Buona Domenica, condotta da Paola Perego. Lippi ha spiegato: “Eh, quando c’è di mezzo Lucio Presta… Non condividevo i contenuti del programma, volgarissimi”. Questo ha contribuito alla sua decisione di lasciare la trasmissione.

Per quanto riguarda la sua vita personale, Claudio Lippi ha parlato della sua relazione con la ex moglie Kerima, rivelando di aver compreso, dopo la separazione, di aver commesso un errore. “Oggi vivo con lei, da fratello e sorella, data l’età”, ha dichiarato, esprimendo il desiderio di condividere la vita con lei fino alla fine. Ha anche fatto un parallelo con la relazione di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, affermando: “Vorrei morire tenendo la mano di Kerima”.