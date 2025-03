È morto Carl Dean, il marito di Dolly Parton che ispirò la celebre “Jolene”

È con grande tristezza che si annuncia la morte di Carl Dean, marito della celebre cantante country Dolly Parton, avvenuta all’età di 82 anni a Nashville, nel Tennessee. La coppia, che ha condiviso una vita insieme per oltre sessant’anni, si era ritirata dalla vita pubblica, cercando di mantenere un profilo basso lontano dai riflettori. Anche il funerale di Dean sarà celebrato in un contesto intimo, come comunicato dalla famiglia, che ha espresso il desiderio di limitare la partecipazione ai soli familiari più stretti.

In un messaggio toccante diffuso dal suo staff, Dolly Parton ha ricordato il suo amato marito, sottolineando il profondo legame che li ha uniti nel corso degli anni. “Carl e io abbiamo condiviso tantissimi anni splendidi. Le parole non possono descrivere l’amore che ci ha uniti per oltre 60 anni. Vi ringrazio per le vostre preghiere e per il vostro supporto in questo momento difficile”. La famiglia ha anche richiesto di mantenere un riserbo assoluto riguardo alla scomparsa di Dean, scegliendo di non divulgare le cause della morte.

La storia d’amore tra Dolly Parton e Carl Dean iniziò nel 1964, quando Parton, appena diciottenne, si trasferì a Nashville. I due si conobbero in una lavanderia a gettoni chiamata “Wishy Wishy”. Due anni dopo, nel 1966, si sposarono in una cerimonia riservata in Georgia, a Ringgold. Durante quel periodo, Dean gestiva un’azienda di lavori stradali e ha sempre sostenuto la carriera della moglie, rimanendo al suo fianco in ogni fase della sua vita.

Dolly Parton ha spesso rivelato che Dean è stato una fonte di ispirazione per molte delle sue canzoni, tra cui il celebre brano “Jolene”, scritto nel 1974. In questa canzone, Parton racconta la storia di una donna che teme che un’altra possa rubarle il marito. La cantante ha spiegato che l’ispirazione per il brano derivò da un episodio in cui una dipendente di banca flirtava con Carl Dean. Questo non è stato l’unico brano ispirato dal loro amore; infatti, l’ultimo album di Parton, “Rockstar”, pubblicato nel 2023, è stato creato pensando al loro legame.

La vita di Carl Dean è stata caratterizzata da una discrezione che ha contraddistinto la coppia per decenni. Nonostante la fama di Dolly Parton, Dean ha sempre preferito rimanere lontano dai riflettori, mantenendo un profilo basso e supportando la moglie nella sua carriera. Questo approccio ha permesso loro di costruire una relazione solida e duratura, lontano dalle pressioni e dalle aspettative del mondo dello spettacolo.

Il loro matrimonio è stato spesso descritto come un esempio di amore autentico e duraturo, capace di resistere alle sfide del tempo. Dolly Parton ha frequentemente parlato dell’importanza di mantenere viva la loro connessione, anche in un’industria che può essere frenetica e distratta. La loro storia è un promemoria del potere dell’amore e della partnership, anche di fronte alle avversità.