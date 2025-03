Aurora Ramazzotti risponde alle critiche sui tatuaggi e svela dettagli sul suo matrimonio imminente

Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, ha recentemente interagito con i suoi follower su Instagram, affrontando diverse tematiche personali e professionali. Attiva sui social, Aurora ha colto l’occasione per rispondere a domande curiose, condividendo momenti della sua vita da madre, anticipando il suo imminente matrimonio e discutendo delle sue passioni, ma non sono mancate anche le sue reazioni a critiche ricevute.

Uno dei temi principali emersi durante la sessione di domande è stato quello dei tatuaggi, una passione che Aurora condivide con sua madre Michelle. Recentemente, le due hanno deciso di farsi tatuare la stessa frase, “Liebe ohne Leiden”, scelta che ha attirato critiche e commenti negativi. In risposta a una domanda posta da una tatuatrice riguardo alla sua passione per i tattoo, Aurora ha espresso il suo pensiero in modo diretto, affermando: «I tatuaggi sono un’altra cosa che vivo diversamente forse rispetto ad altri. Il mio corpo non deve essere in nessun modo elegante, femminile, sexy. Il mio corpo è il mio involucro e io mi voglio divertire nella vita. È bello anche che dia fastidio a qualcuno che mi sono “rovinata”. Questo dice troppo più di loro che di me. Si prendono tutti un botto sul serio. Si facessero una risata che domani ci risvegliamo tutti sotto a un cipresso».

Questa dichiarazione ha suscitato un certo interesse tra i follower, che hanno apprezzato la schiettezza di Aurora e la sua capacità di affrontare le critiche con ironia. La giovane influencer ha anche risposto a domande riguardanti la sua esperienza come madre, affrontando le sfide quotidiane e condividendo momenti di gioia con il suo bambino.

In aggiunta alle questioni legate ai tatuaggi, Aurora ha parlato dei preparativi per il suo matrimonio con Goffredo Cerza. La proposta di nozze è avvenuta lo scorso dicembre durante un viaggio a Londra, ma la data ufficiale della cerimonia non è ancora stata comunicata. Nonostante ciò, i preparativi sono già in corso e Aurora ha rivelato alcuni dettagli sul suo abito da sposa. Ha dichiarato: «Non dico niente, solo che non dovrò sceglierlo ma disegnarlo», lasciando così un velo di mistero attorno al suo vestito.

Per quanto riguarda la cerimonia, Aurora ha mantenuto il riserbo su aspetti come gli invitati e la location delle nozze, alimentando ulteriormente la curiosità dei suoi fan. La figlia di Michelle Hunziker ha dimostrato di voler rendere questo momento speciale e personale, riflettendo il suo stile unico e la sua creatività.

Il dialogo con i follower ha messo in evidenza non solo la sua personalità aperta e sincera, ma anche la sua capacità di affrontare le critiche in modo costruttivo. Aurora ha chiarito che le opinioni negative non la influenzano e che il suo obiettivo è vivere la vita secondo le sue regole. Questo approccio ha colpito molti dei suoi sostenitori, che hanno apprezzato la sua autenticità e il suo spirito libero.