Jovanotti e il pensiero speciale per Angelica, fan scomparsa prima del suo primo concerto

Angelica Fattorini, una giovane di 29 anni, è deceduta il 3 marzo a seguito di una lunga malattia e di un complicato percorso di cure. La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità di Marotta, frazione della provincia di Pesaro, dove viveva. Nonostante le sue condizioni di salute precarie, Angelica aveva il sogno di assistere al concerto di Jovanotti, previsto per il 5 marzo nella sua città. Purtroppo, le sue condizioni non le hanno permesso di partecipare all’evento.

Gli amici di Angelica, consapevoli della gravità della situazione, si sono mobilitati per cercare di realizzare il sogno della loro amica. Hanno inviato una serie di email a Jovanotti, alla sua manager e persino a Gianni Morandi, nella speranza che il messaggio potesse raggiungere l’artista. In queste comunicazioni, gli amici hanno descritto la storia di Angelica: “Ciao Lorenzo, ti scriviamo per raccontarti la storia di una nostra cara amica di 29 anni, una persona speciale che ti ammira tantissimo. Purtroppo, sta affrontando una battaglia durissima, le cure non stanno più funzionando. Nonostante tutto, con grande forza e determinazione, aveva insistito per andare al tuo concerto il 5 marzo. Ci teneva tantissimo. Purtroppo, le sue condizioni non le permetteranno di esserci. Sappiamo che sei già arrivato a Pesaro e immaginiamo quanto tu sia impegnato, ma se trovassi anche solo un momento per passare a salutarla, sarebbe un regalo immenso. Un gesto che le porterebbe un po’ di luce in questo momento così difficile.”

Il messaggio ha trovato la sua strada e Jovanotti ha risposto inviando un video a Angelica, che si trovava ricoverata presso l’ospedale di Muraglia. In questo video, l’artista ha voluto esprimere il suo affetto e la sua vicinanza alla giovane, portando un sorriso in un momento così difficile. Questo gesto ha rappresentato un importante momento di gioia per Angelica, che ha potuto ricevere un messaggio personale dall’artista che tanto ammirava.

I funerali di Angelica Fattorini si svolgeranno a Marotta, dove la giovane sarà ricordata non solo per la sua forza e determinazione, ma anche per il suo amore per la musica e per gli artisti che l’hanno ispirata. La sua storia ha commosso molti, evidenziando il potere della musica e della comunità nel sostenere chi si trova in difficoltà.

Il concerto di Jovanotti a Pesaro, che segna il suo ritorno sul palco dopo 16 mesi di convalescenza a seguito di un incidente, assume ora un significato speciale. L’artista ha dato il via al suo tour PalaJova2025 alla VivriFrigo Arena il 4 marzo, proprio a pochi passi da dove Angelica viveva. È possibile che durante il concerto, Jovanotti dedichi un momento speciale alla memoria di Angelica, onorando così la sua vita e il suo sogno di assistere al concerto.

La mobilitazione degli amici di Angelica per far arrivare il messaggio a Jovanotti dimostra quanto l’affetto e la determinazione possano fare la differenza in momenti di grande difficoltà. La storia di Angelica non è solo quella di una giovane donna che ha combattuto una malattia, ma anche di un gruppo di amici che si è unito per cercare di portare un po’ di luce e speranza in un momento buio.