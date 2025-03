Il messaggio audio del Papa ai fedeli in piazza San Pietro: “Grazie per le vostre preghiere, vi sono vicino da qui”

Questa sera, 6 marzo 2025, alle 21:00, un messaggio audio di Papa Francesco è stato trasmesso in Piazza San Pietro in concomitanza con l’inizio della preghiera del Rosario. La registrazione, effettuata dalla stanza d’ospedale del Gemelli di Roma, ha colpito i presenti per il tono affaticato del Pontefice, che ha parlato in spagnolo.

Nel suo messaggio, il Papa ha espresso gratitudine per le preghiere ricevute: “Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute. Vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie.” Questa comunicazione è stata un gesto significativo, dato che il Santo Padre è attualmente ricoverato per una polmonite bilaterale, diagnosticata il 14 febbraio scorso.

Il bollettino medico di oggi ha comunicato che le condizioni di salute di Papa Francesco sono stabili, ma rimangono comunque delicate. Il Pontefice ha ribadito il suo legame con i fedeli, affermando: “Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla Piazza. Vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca.” Questo messaggio è stato trasmesso all’inizio della preghiera del Rosario, guidata dal cardinale Angel Fernandez Artime.

Quella di stasera è stata la decima occasione in cui i fedeli si sono riuniti in Piazza San Pietro per pregare per la salute di Papa Francesco. L’atmosfera era carica di emozione, con molti presenti che hanno recitato il Rosario in segno di solidarietà e affetto nei confronti del Pontefice. La Sala stampa vaticana ha riferito che il Papa è stato toccato dai numerosi messaggi di sostegno e affetto che riceve quotidianamente.

Nonostante i lievi miglioramenti nelle sue condizioni, i medici del Gemelli hanno mantenuto la prognosi riservata. La complessità del quadro clinico del Papa richiede attenzione costante e monitoraggio. I medici hanno sottolineato che, sebbene ci siano stati progressi, la situazione rimane di difficile gestione.

L’evento ha richiamato l’attenzione dei media e dei fedeli, con molti che si sono riuniti in preghiera, lasciando candele e messaggi di sostegno nei pressi dell’ospedale. La comunità cattolica ha dimostrato un forte senso di unità e supporto nei confronti del Papa, evidenziando l’importanza della preghiera in momenti di difficoltà.

Il gesto del Papa di registrare un messaggio audio dalla sua stanza d’ospedale è stato interpretato come un segno di vicinanza ai suoi fedeli, nonostante le circostanze avverse. La capacità di comunicare e condividere momenti di fede anche da lontano è stata apprezzata e ha rafforzato il legame tra il Pontefice e la comunità cattolica globale.

La preghiera del Rosario di questa sera ha avuto un significato particolare, non solo per il Papa, ma anche per i fedeli che hanno partecipato. La recita del Rosario è un momento di riflessione e spiritualità, e la presenza del Papa, anche se a distanza, ha reso l’evento ancora più significativo.