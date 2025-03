Si arrampica sul Big Ben sventolando la bandiera della Palestina: disordini a Londra

Questa mattina, Londra è stata teatro di un episodio di grande caos quando un uomo, la cui nazionalità non è stata ancora rivelata, ha deciso di arrampicarsi sulla famosa Elizabeth Tower, comunemente nota come Big Ben. L’incidente ha attirato l’attenzione di numerosi passanti e media, con le autorità che sono intervenute prontamente nella zona di Westminster, una delle aree più affollate della capitale britannica. La notizia è stata riportata in tempo reale da Sky News, che ha seguito gli sviluppi dell’evento.

L’uomo, apparentemente agendo da solo, è riuscito a scalare la torre a piedi nudi, raggiungendo una sporgenza a diversi metri d’altezza. Una volta in cima, ha sventolato una bandiera palestinese e ha cominciato a urlare “Palestina Libera”, un gesto che ha sollevato interrogativi sulle sue motivazioni e sul messaggio che intendeva comunicare.

La polizia di Londra ha ricevuto la chiamata d’emergenza alle 7:24 del mattino, segnalando quanto stava accadendo alla Elizabeth Tower, situata vicino alle Houses of Parliament. Un portavoce della Met Police ha confermato l’arrivo immediato degli agenti sul posto, che hanno iniziato a gestire la situazione per garantire la sicurezza di tutti. “Stiamo assistendo il personale dei vigili del fuoco e del servizio ambulanze per risolvere l’incidente”, ha aggiunto il portavoce, evidenziando la collaborazione tra le forze di sicurezza e i soccorsi.

Nel frattempo, i vigili del fuoco hanno utilizzato una scala mobile nel tentativo di persuadere l’uomo a scendere dalla torre in modo sicuro. La scena ha attirato una folla di curiosi, mentre almeno nove veicoli di emergenza sono stati schierati lungo la strada, proprio nel cuore di Londra. Le forze dell’ordine hanno istituito un cordone di sicurezza per separare i passanti dalla zona dell’incidente, garantendo il controllo della situazione.

A causa delle operazioni di salvataggio, Bridge Street, situata all’estremità settentrionale del Westminster Bridge, è stata chiusa per consentire il rapido intervento dei soccorsi. Un portavoce della London Fire Brigade (LFB) ha confermato che squadre di pompieri provenienti da diverse aree, tra cui Lambeth, Chelsea, Soho e Islington, sono state mobilitate per assistere nelle operazioni di recupero. Nonostante l’alta tensione, fortunatamente l’incidente si è svolto senza ulteriori complicazioni gravi, grazie alla rapida gestione della situazione da parte delle autorità.

L’episodio ha suscitato un forte interesse mediatico e pubblico, con molti che si sono radunati nei pressi della Elizabeth Tower per osservare le operazioni in corso. La presenza di numerosi giornalisti e troupe televisive ha contribuito a documentare l’accaduto, rendendo l’incidente un evento di rilevanza nazionale. La situazione è stata monitorata attentamente dalle forze dell’ordine, che hanno lavorato per garantire la sicurezza di tutti i presenti.

Questo evento ha messo in luce non solo le problematiche legate alla sicurezza pubblica, ma anche le questioni politiche e sociali che possono spingere un individuo a compiere atti di protesta in luoghi simbolici. La scelta di sventolare una bandiera palestinese su un monumento così iconico ha sicuramente attirato l’attenzione su una questione di rilevanza internazionale.

Le autorità continueranno a indagare sulle motivazioni dell’uomo e sulla sua condotta, mentre la situazione si normalizza nella zona di Westminster. Questo episodio serve da promemoria dell’importanza di una risposta rapida e coordinata da parte dei servizi di emergenza in situazioni di crisi, e della necessità di garantire la sicurezza pubblica in aree ad alta affluenza di persone.