Elon Musk ha interrotto i legami con suo padre dopo aver scoperto che aveva avuto un figlio con la sua stessa figliastra

Secondo quanto riportato, Elon Musk si è completamente allontanato dal padre dopo una rivelazione sconvolgente. Elon Musk ha chiaramente dichiarato di non volere che i suoi figli abbiano alcun legame con suo padre, Errol Musk. Il famoso imprenditore miliardario ha parlato in passato di quanto fosse tesa la loro relazione, accennando al fatto che il loro passato fosse tutt’altro che ideale.

“Non avete idea di quanto fosse brutto. Quasi ogni crimine che possiate immaginare, lui l’ha commesso”, ha detto Elon in una dichiarazione.

“Quasi ogni cosa malvagia che possiate immaginare, lui l’ha fatta […] È così terribile che non potete crederci.”

Anche se non ha mai fornito dettagli completi sulla sua infanzia, la situazione era abbastanza preoccupante tanto che lui e la sua prima moglie, Justine Wilson, avevano preso la ferma decisione di tenere i loro figli lontani da Errol.

Tuttavia, la relazione di Musk con suo padre è peggiorata ulteriormente quando ha scoperto una verità che lo ha lasciato completamente sconvolto: Errol aveva avuto un figlio con la sua stessa figliastra, Jana Bezuidenhout.

Questa rivelazione sconvolgente è stata riportata nella biografia di Ashlee Vance, Elon Musk: Tesla, SpaceX, e la ricerca di un futuro fantastico. La biografia ha confermato che Musk e Justine avevano deciso fin dall’inizio che i loro figli non avrebbero mai fatto parte della vita di Errol.

Nel 2017, Errol e Jana, che si erano riavvicinati, hanno iniziato una relazione romantica che ha portato alla nascita del loro primo figlio insieme. Successivamente, hanno avuto un secondo bambino.

Jana faceva parte della famiglia Musk fin da quando aveva solo quattro anni. Quando lei e Errol hanno avuto il loro primo figlio, lei aveva 30 anni, mentre lui aveva già oltre settant’anni.

Errol ha spiegato in seguito che la loro relazione era nata mentre lui stava aiutando Jana a superare una rottura. Tuttavia, la sua giustificazione non ha fatto altro che alimentare l’indignazione generale.

Per Elon, la notizia è stata sconvolgente. Il miliardario, apparentemente furioso per quanto appreso, ha deciso di interrompere definitivamente i legami con suo padre.

Secondo il biografo di Elon, Walter Isaacson, Musk nutriva sospetti sul comportamento del padre verso Jana molto prima che la loro relazione diventasse di dominio pubblico.

“Elon si preoccupava che Errol, che aveva 56 anni, stesse diventando eccessivamente attento verso una delle sue figliastra, Jana, che aveva allora 15 anni”, ha scritto Isaacson.

“Elon si è infuriato con suo padre per quello che percepiva come un comportamento inappropriato e ha sviluppato una profonda simpatia per i figli di Errol.”

Un parente stretto della famiglia Musk ha dichiarato al Daily Mail: “Errol ha fatto rimanere incinta Jana. È il padre del suo bambino, ma lui era come un padre per lei.”

“Tutta la famiglia è rimasta scioccata quando lo abbiamo scoperto. Questo è il motivo per cui Elon è così arrabbiato con Errol.”

“Era l’unico padre che lei avesse mai conosciuto. E ora è anche il padre del suo bambino.”

Nonostante la controversia, Errol ha ripetutamente respinto le critiche. Ha persino affermato di non considerare Jana — né nessuna delle sue figliastra provenienti da matrimoni precedenti — come realmente sue figlie.

Ricordando la reazione della sua figlia biologica, Ali, alla notizia, ha ammesso: “Pensavo che lei [Ali] sarebbe stata comprensiva e solidale. Mi ha detto che ero pazzo, malato di mente. Lo ha detto agli altri e sono andati fuori di testa.”