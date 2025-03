Mick Schumacher e i piloti inviano un messaggio emozionante a Michael: “Ci manchi”

L’edizione 2025 della Race of Champions, tenutasi a Sydney, Australia, ha offerto non solo gare emozionanti, ma anche un significativo tributo al leggendario pilota di Formula 1, Michael Schumacher. La competizione ha visto la Francia trionfare sia nella Coppa delle Nazioni che nel titolo di Champion of Champions, grazie all’eccezionale performance di Sebastien Loeb, che ha brillato in entrambe le manifestazioni. Tuttavia, il momento più toccante dell’evento è stato l’omaggio riservato a Schumacher, che dal dicembre del 2013 vive con le conseguenze di un grave incidente sugli sci.

Durante la cerimonia, tenutasi all’Accor Stadium, l’ex pilota di Formula 1, Sebastian Vettel, ha guidato un’iniziativa che ha coinvolto tutti i 20 piloti partecipanti. Questi ultimi hanno srotolato uno striscione con un messaggio significativo: “Keep Fighting Michael – We Miss You” (“Continua a lottare Michael – Ci manchi”). Lo striscione includeva anche l’indirizzo del sito web della fondazione benefica di Schumacher (www.keepfighting.ms) e una foto che ritrae l’ex pilota Ferrari sorridente durante la sua ultima apparizione alla Race of Champions.

La presenza di Mick Schumacher, figlio del sette volte campione del mondo, ha reso il momento ancora più emozionante. Mick, attualmente impegnato nel campionato Hypercar del WEC con Alpine, ha partecipato all’iniziativa, un gesto inedito considerando che, fino a quel momento, aveva sempre evitato di parlare pubblicamente delle condizioni di salute del padre. La madre, Corinna, ha mantenuto un rigido riserbo sulla situazione di Michael negli ultimi undici anni, rendendo la partecipazione di Mick particolarmente significativa.

Nonostante l’iniziale imbarazzo visibile sul suo volto, Mick ha mostrato una profonda emozione quando il pubblico ha accolto l’iniziativa con un caloroso applauso. Questo gesto ha dimostrato l’affetto duraturo che il mondo del motorsport nutre nei confronti di Schumacher, il quale non appare in pubblico da oltre un decennio. L’ovazione del pubblico ha rappresentato un momento di grande commozione, sottolineando l’impatto che Michael ha avuto e continua ad avere nel cuore degli appassionati di automobilismo.

La Race of Champions è un evento annuale che riunisce piloti di diverse discipline del motorsport, creando un’atmosfera di competizione e celebrazione. Quest’anno, il successo della Francia nelle gare ha messo in luce il talento di Loeb, ma l’omaggio a Schumacher ha rubato la scena, dimostrando che l’umanità e la solidarietà possono prevalere anche in un contesto di competizione.

L’iniziativa ha avuto anche un significato profondo per molti dei piloti presenti, che hanno condiviso la loro ammirazione per Michael e il suo contributo allo sport. La competizione ha offerto un palcoscenico unico per onorare una figura iconica, e i partecipanti hanno colto l’opportunità per esprimere il loro supporto e affetto.