Il padre di Fedez parla di Chiara Ferragni e confessa: “Mio figlio ha un grande cuore, ma non sono stato molto presente”

In un’intervista al settimanale Oggi, Franco Lucia si è aperto riguardo alla sua vita familiare e professionale, in occasione dell’uscita del suo libro di ricette. Il padre di Fedez ha condiviso il suo amore per i nipoti, Leone e Vittoria, e il modo in cui ha cresciuto suo figlio, rivelando anche dettagli sul suo legame con Chiara Ferragni, ex moglie di Fedez.

Franco Lucia ha ammesso di essere stato un padre “un po’ assente, ma concreto”. Ha spiegato che ha sempre cercato di insegnare a Fedez l’importanza del lavoro duro: “A mio figlio ho sempre insegnato che nella vita si lavora sodo, sennò non vai da nessuna parte”. Ha anche raccontato come, quando Fedez frequentava amici poco raccomandabili, gli dicesse: “Piantala di fare il duro, tu sei diverso da loro”. Questa attenzione alla crescita morale di Fedez si riflette nel suo attuale successo.

Parlando della carriera musicale di Fedez, Franco ha rivelato che inizialmente non era molto entusiasta delle scelte professionali del figlio: “Io e sua mamma avevamo aperto un bar, pensavamo a lui, ‘almeno un mestiere ce l’ha’. Ma Federico al bar ci passava un’oretta, mandava al diavolo un cliente e via. Pensava solo alla musica, e aveva ragione lui”. Questa affermazione sottolinea la fiducia che Franco ha poi riposto nel talento di Fedez.

Un momento particolarmente difficile per Franco è stato durante la malattia di Fedez, quando il giovane artista ha affrontato un tumore. Franco ha confessato: “Quando si è ammalato di tumore ho avuto paura, tanta. Secondo me non lo sa neanche lui quanto ha rischiato, neppure adesso. Per metabolizzare dolore, serve tempo”. Questa esperienza ha profondamente segnato la loro relazione e ha messo in luce il lato vulnerabile di Fedez.

Oltre ai temi legati al suo rapporto con Fedez, Franco Lucia ha parlato del suo legame con i nipoti, Leone e Vittoria. Ha descritto come i bambini lo visitino regolarmente e partecipino a momenti di convivialità in famiglia: “Vengono a trovarci tutte le settimane, fanno i pigiama party coi figli delle mie nipoti, che vivono qui accanto”. Questi momenti di condivisione sono arricchiti dalla cucina, dove Franco e i nipoti preparano insieme i loro piatti preferiti. “L’altra sera abbiamo preparato i bocconcini di pollo al latte, li ha infarinati la Vitto. Va in giro a dire: Il mio nonno ha fatto un libro di ricette, ce l’hai?”, ha raccontato con orgoglio.

Riguardo alla sua ex nuora, Chiara Ferragni, Franco ha affermato che i rapporti sono cordiali: “Come sono i suoi rapporti? Cordiali. È la mamma di Leo e Vitto”. Questa dichiarazione riflette un approccio positivo e collaborativo nella co-genitorialità, nonostante le sfide che possono sorgere in una situazione familiare complessa.

Il libro di ricette di Franco Lucia non è solo un progetto culinario, ma rappresenta anche un modo per trasmettere amore e tradizioni familiari ai suoi nipoti. Attraverso la cucina, Franco riesce a mantenere vive le relazioni e a condividere momenti significativi con la sua famiglia.