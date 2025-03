Scossa a Napoli, 4 feriti: tra loro un bimbo di 5 anni. Donna colpita da schegge all’occhio

Nella notte tra il 12 e il 13 marzo, un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito i Campi Flegrei alle ore 1:25, causando un certo numero di feriti e danni strutturali limitati nella città di Napoli. Attualmente, si registrano 4 feriti e 11 persone ricoverate in ospedale, tra cui un bambino di 5 anni, che è stato trasferito all’ospedale pediatrico Santobono a causa di ferite provocate da schegge di vetro. Una donna, invece, ha subito lesioni oculari a causa di schegge di vetro.

La Polizia Locale di Napoli, sotto la direzione del Comandante Ciro Esposito, ha effettuato quattro interventi in risposta alle segnalazioni ricevute. Tra i danni segnalati, si è registrato un lampione crollato in via Di Niso e il muro di cinta di un campanile in via Eurialo. Fortunatamente, non ci sono stati danni strutturali significativi, e i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 100 interventi per gestire le conseguenze del terremoto.

In aggiunta agli operatori già in servizio, sono state mobilitate sei squadre di Napoli, mentre altre squadre provenienti da Benevento, Salerno, Caserta e Avellino si stanno unendo per supportare le operazioni, portando il totale a dieci squadre in più rispetto a quelle già attive. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi presso il palazzo di Governo alle ore 9 per coordinare le operazioni di emergenza.

Il terremoto di questa notte è stato descritto come la scossa più forte degli ultimi 40 anni, insieme a quella del 20 maggio 2024, ed è stato registrato all’interno di uno sciame sismico che continua a interessare l’area. Questo fenomeno rientra nel contesto del bradisismo che caratterizza i Campi Flegrei.

Le autorità sanitarie dell’Asl Napoli 1 Centro hanno confermato che ci sono 11 ricoverati e 4 feriti a seguito del terremoto. Tra i feriti, un uomo ha riportato lesioni a causa del crollo di una controsoffittatura ed è stato trasportato all’Ospedale Fatebenefratelli di via Manzoni, a Posillipo. Fortunatamente, le sue condizioni non erano gravi e il paziente è stato già dimesso.

Inoltre, cinque persone hanno cercato assistenza presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Pellegrini. Tra queste, il bambino di 5 anni proveniente dall’area di Cavalleggeri ha subito ferite a causa della rottura di vetro. Anche una donna si è recata al Pronto Soccorso per ferite all’occhio, mentre altre tre persone si sono presentate presso il nosocomio di via Pignasecca lamentando paura e oppressione al petto, ma sono state successivamente dimesse.

Altre cinque persone hanno cercato aiuto presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo di Fuorigrotta; quattro di loro presentavano sintomi di paura e oppressione al petto e sono state dimesse, mentre una persona ha riportato un trauma al gomito ed è attualmente in fase di diagnostica.