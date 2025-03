Affari tuoi, Loriana immagina i numeri fortunati ma non osa rischiare: il Dottore la persuade, lei cede e rinuncia a 300mila euro

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda venerdì 14 marzo alle ore 20:40 su Rai1, la concorrente Loriana, proveniente dalla Sicilia, ha partecipato a una sfida avvincente. Accompagnata dal fidanzato Fabio, Loriana ha iniziato il gioco con il pacco numero 4, che conteneva 100mila euro, ma ha deciso di cambiarlo con il pacco numero 13, sperando di trovare una somma più alta, che in effetti conteneva 300mila euro. La scelta dei numeri non è stata casuale; Loriana ha rivelato di averli sognati prima della sua partecipazione al programma.

Tuttavia, nonostante le sue buone intenzioni, Loriana ha scelto di accettare l’offerta del Dottore, Pasquale Romano, con un premio finale di 75mila euro. Questo ha suscitato una certa delusione, poiché avrebbe potuto vincere una somma significativamente più alta.

Originaria di Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania, Loriana lavora nel campo della comunicazione digitale in un’agenzia che si occupa di progettazione e sviluppo di siti web. “Io mi occupo di tutta la parte della comunicazione,” ha spiegato. La sua relazione con Fabio, che lavora come impiegato bancario, è iniziata otto anni fa, quando si sono incontrati durante un’attività di volontariato in parrocchia. La coppia sta aspettando una proposta di matrimonio, e Fabio l’ha supportata durante il gioco.

La partita di Loriana è stata caratterizzata da una serie di scelte strategiche. Inizialmente, i pacchi aperti hanno rivelato somme come 10mila euro, 500 euro, 50mila euro, 50 euro, 10 euro e 15mila euro. Il Dottore ha offerto 40mila euro, ma Loriana, con un tocco di ironia, ha rifiutato l’offerta, affermando: “Qua deve uscirci l’anello e dobbiamo sistemare casa.”

Successivamente, ha aperto altri pacchi, trovando 5mila euro, 20mila euro e 200 euro. Anche un’offerta di cambio successiva è stata rifiutata, poiché Loriana e Fabio volevano continuare a giocare. Aprendo pacchi contenenti 20 euro, 1 euro e 100 euro, la coppia ha mantenuto un ottimo andamento nel gioco. Quando il Dottore ha offerto 50mila euro in cambio di un tiro, Loriana ha nuovamente rifiutato, affermando: “Sono davvero tanti soldi, ma siamo qui anche per giocare.”

Dopo aver aperto un pacco che conteneva 30mila euro, il Dottore ha proposto di nuovo il cambio. Loriana, seguendo il suo istinto, ha accettato, dichiarando: “Sono qui da 27 puntate e il numero 4 mi è capitato spesso, ma era quasi sempre blu. Io non ho la sensazione che sia rosso e ho il 13 che mi guarda.” Tuttavia, il pacco aperto conteneva 0 euro.

Decisa a esplorare ulteriormente, Loriana ha riaperto il pacco numero 4, scoprendo con sorpresa che conteneva 100mila euro. A questo punto, il Dottore ha offerto 50mila euro, ma la coppia ha scelto di aprire un altro pacco, che si è rivelato contenere solo 10 panelle. Con l’offerta successiva di 75mila euro, Loriana ha riflettuto: “Penso a mia mamma che mi dice ‘Ma sei pazza’, un po’ lo sono, ma è solo un tiro e ci proviamo.”